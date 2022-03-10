投資界看兩會房策：利建材家電龍頭

富達國際周文群：寧買建材家電股不買地產股

富達國際中國區股票投資主管及基金經理周文群在專訪中表示：「市場對房地產股票存在比較大的爭議。從去年年底開始，我們看到穩增長的政策定調。今年以來央行已經下調中期借貸便利（MLF）以及貸款市場報價利率（LPR）。我們認為政府會用進一步寬鬆政策提振基礎設施投資和穩定地產投資。所以對廣義範圍內的周期性股票（跟宏觀關係密切的板塊）的2022年前景相對樂觀。從投資角度看，我個人更傾向投資於地產相關產業鏈，例如建材、家電，而不是直接投資於地產股票。」

周文群解釋：「投資地產相關產業鏈的邏輯，因為這些公司本身的競爭力與地產公司不一樣，例如建材、家電龍頭在細分領域裏明顯存在競爭及領先優勢。在這些領域裏，相對看好行業格局較分散的細分領域的行業龍頭，龍頭企業通過對行業的整合及自身分額的提升，使其成長具有可持續性。另外，從估值角度看，經歷過2021年下半年的大調整後，順周期板塊的估值普遍在長期平均之下，從長遠角度來看，投資價值突出。我們認為可通過產業鏈的投資機會，享受這個行業的復蘇，這可能是更好的方式。」

法外貿行艾西亞：中國發展戰略從靠房地產轉向創新

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，在國際環境更趨嚴峻的背景下，李克強上周六發表的政府工作報告，為2022年設立一個GDP強增長目標（5.5%左右），她解釋：「雖然2022年預期目標看似略低於2021年（6%）、但實際上2021上半年基數效應比較有利，6%的目標對於2021年來說並不困難。」

艾西亞表示，中國GDP今年要實現5.5%左右的增長，還需要更多的政策支持，包括財政和貨幣政策刺激，當中，李克強在政府工作報告提到，「要強化跨周期和逆周期調節」，指出了對抗當前經濟放緩的意願，同時也明確傳達了作為逆周期的短期政策刺激，不應過分偏離長期戰略目標的原則。

是次政府工作報告中明確指出「做好經濟金融領域風險處置工作」，並且再次重申「堅持房子是用來住的、不是用來炒的」政策定位，艾西亞認為從中可以看出中國經濟中長期發展戰略正在從依靠房地產轉向創新推動增長。

瑞士寶盛鄧啟志：俄烏局勢美議息主導港股後市

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，是次政府工作報告提供的驚喜不多，市場焦點短期仍會是俄烏局勢發展及下周美國聯儲局議息會議。

鄧啟志指出，很多投資者認為，雖然是次政府工作報告把今年GDP增長目標訂為5.5%左右，但擬推出的政策支持並沒有顯著超出市場預期，當中，報告即使沒有再提及房產稅，但對內地房地產市場的表述與去年12月中央經濟工作會議時並沒有明顯不同，他表示：「有些投資者相信，在全國放寬房地產調控是內地實現此（5.5%左右）GDP增長目標的其中一個方法……總體而言，是次政府工作報告並沒有為市場帶來很多驚喜，故此亦不太可能將投資者焦點由全球地緣政治風險及美國聯儲局加息轉移，料短期港股仍會被上述全球事件主導，將會十分波動。」

明報記者 葉創成

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[葉創成 名人樓市論壇]