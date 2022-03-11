退休空姐賣樓回國 投資者588萬接藍天1房戶

中原地產資深分區營業經理王英堂稱，藍天海岸5座中層G室，屬實用388方呎，1房間隔，以588萬元沽出，見屋苑同類單位近9個月新低，實呎15,155元。原業主為外籍退休空姐，新近決定賣樓回國，她於2008年4月190萬元買入，自住14年轉售，帳面獲利398萬元或約2.1倍。王又稱，買家為投資者，趁跌市吸平貨；而同類單位市值月租約1.25萬元，料上址可享租金回報約2.6厘。

一城3房「移民盤」 低市價17% 沽

港人移民潮持續，大型屋苑接連有移民盤以低價成交。美聯助理營業董事黃錦瀚表示，沙田第一城12座高層C室，實用面積484方呎，3房間隔，同層有事故單位，以660萬元易手、實呎13,636元，較市價低17%。原業主於2013年7月以約507.5萬元購入單位，持貨持貨逾9年，帳面獲利152.5萬元或約30％。黃續稱，原業主因需移民而減價放盤，加上同層有事故單位，令成交價低於同類單位市價約800萬元水平。

惠安苑3房連車位 50年升值77倍

樓價回軟下，市場不乏長情業主沽出手持逾半世紀的單位套現，並大賺離場。中原地產首席分區經理楊文傑稱，鰂魚涌惠安苑B座中層1室，實用面積848方呎，3房套連工人房間隔，原業主叫價1500萬元放盤3個月後，減價242萬元或逾16％，以1258萬元連車位易手，實呎14,835元。楊又稱，該屋苑不連車位的3房套戶現市價約1280萬元，而現時屋苑車位市值約160萬元，上述成交價料低市價約一成。不過，原業主早於1972年以16萬元連車位一手買入，持貨50年，帳面獲利1242萬元或逾77倍。