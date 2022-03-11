仁孚工廈強拍前 太古逾2.8億增購8樓全層

資料顯示，仁孚工業大廈8樓在上月中以2.888億元易手，單位面積約15,368方呎，呎價約1.88萬元。資料顯示，太古地產2018年2月遞交強拍申請時，其估值約1.3922億元，即現時成交價較4年前估值高約近1.5億元或1.07倍。原業主2001年1月1300萬元購入，持貨21年，帳面大賺2.758億元或逾21倍。

上月仁孚工廈批逾50億強拍令

據悉，太古地產目前尚欠該廈14樓全層仍未購入。

太古地產早前曾透露，上述項目將與毗鄰、正待批強拍令的華廈工業大廈（船塢里8號）合併發展，計劃重建總樓面約77.9萬方呎的辦公樓及其他商業用途。

雲地利大廈下周一強拍 底價17.32億

另同樣獲批強拍令的跑馬地雲地利大廈，將於下周一（3月14日）拍賣，底價17.32億元，以可建樓面約8.97萬方呎計，每方呎樓面地價約1.93萬元。

雲地利大廈位於跑馬地雲地利道15號，1963年5月落成，樓齡逾58年，屋苑合共67伙，單位實用面積介乎1038至1474方呎，另設24個車位。物業地盤面積約17,959方呎，現時規劃為「住宅（乙類）6」用途，估計可以5倍地積比率發展，預計總樓面面積89,795方呎。資料顯示，物業大部分業權由世栢國際有限公司持有，其中一名公司董事為薛建平，過去曾代表會德豐處理不少物業交易，預計項目的持有人為會德豐或有關人士。