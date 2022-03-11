莊士16.5億沽逸．酒店 疫下最大宗酒店成交

萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，紅磡逸．酒店地盤面積約1.02萬方呎，全幢物業以16.5億元售出，以酒店房間數目388房計，每房價值約425萬元，成為本港爆發新冠疫情後，近兩年來最大宗的酒店成交。

涉388間房平均每間425萬元

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興稱，酒店鄰近多間大學，新業主可考慮將酒店直接改造成學生宿舍，預計以學生宿舍營運可以為買家帶來穩定租金收入，而投資風險亦會低於傳統酒店。資料顯示，紅磡逸．酒店原為莊士紅磡廣場，1996年落成，屬商業用途。莊士早前將物業改裝為酒店，並在2015年開業，地下及1樓為酒店大堂及商舖，5至25樓為客房，房間總數約388間。事實上，第五波疫情肆虐，令酒店業雪上加霜，有不少酒店業主或財團擬出售酒店，除莊士國際外，由已故「舖王」鄧成波家族成員持有的荃灣汀蘭居酒店，低調地放售，據悉近月獲準買家出價以約15億元洽購。

跑馬地舖3838萬沽 5年貶值6%

另商舖市場續錄蝕讓成交，代理消息稱，跑馬地景光街13號地下連閣樓，面積共約1,665方呎，原業主去年底以4400萬元放售，近月疫情大爆發下擴大議價空間，終減價562萬元或約13%、以約3,838萬元售出，呎價約2.3萬元。據悉，舖位現由越南餐廳以月租8萬元租用，買家可享約2.5厘租金回報。原業主2017年4080萬元買入，持貨約5年，帳面蝕約242萬元或6%。