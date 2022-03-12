moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

粉嶺景盛苑不足4年實蝕30萬 1房312萬沽蝕幅近一成 疫下最大宗未補價居屋蝕讓

【明報專訊】近年未補價居屋樓價升勢凌厲，屢現未補價居屋破頂價成交。不過，第五波疫情下經濟前景未明，「白居二」市場近日錄得罕見蝕讓個案。粉嶺居屋景盛苑一個高層1房單位，新近以312萬元未補價易手，惟原業主於2018年以329萬元買入，持貨不足4年，帳面蝕17萬元或約5％，連使費或需實蝕約30萬元或近一成，料為本地爆發新冠疫情以來最大宗未補價居屋蝕讓個案。

明報記者 容婌維

美聯高級分區營業經理黃嘉明稱，上述成交為景盛苑C座高層06室，實用面積433方呎，1房間隔，原業主因早前購入新盤樓花準備收樓，故急售單位套現，最終以312萬元未補價易手，實呎7206元，低市價約一成。原業主2018年6月329萬元未補價購入，持貨不足4年，帳面蝕17萬元或約5％；若連同使費計，原業主料需實蝕約30萬元或近一成。據悉，原業主2018年買入單位後，曾花數十萬元裝修單位，上址現附有簇新裝修。

成交價較去年高位低逾一成

黃指出，過去景盛苑業主持貨3至4年轉手，一般可帳賺約20萬至40萬元離場，而屋苑近年同類單位的最高價成交紀錄則於去年9月錄得，為C座高層15室，面積、間隔與上述成交單位相同，當時以352萬元成交、實呎8129元；換言之，最新成交單位樓價較去年高位低超過一成。

事實上，近年未補價居屋抗跌能力高，在疫情下仍屢現破頂價成交。長沙灣凱樂苑上月則錄得一個兩房單位以538萬元未補價易手、實呎13,656元，呎價創屋苑未補價新高；原業主持貨兩年半，即使扣除額外印花稅及雜費開支，仍大賺190萬元或約七成離場。

形薈4日兩蝕讓 開放式戶570萬沽

私宅市場方面，筲箕灣形薈再錄二手蝕讓個案。中原地產副分區營業經理李嘉儀表示，形薈1A座低層H室，實用面積281方呎，開放式戶，日前以570萬元易手、實呎20,285元。原業主2016年約551.57萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利18.43萬元或3.3%；惟連同使費計，料需微蝕約4萬元或約0.6%離場。值得留意，連同上述成交，形薈本月累錄2宗成交，全屬蝕讓個案；對上一宗於過去周一錄得，一個高層C室2房戶以1205萬元易手，原業主實蝕逾230萬元或逾17%，蝕讓金額及幅度均為屋苑歷年最大。

另外，中原地產分行經理徐家倫表示，大埔白石角區本月至今暫錄約4宗成交，主打大單位的天賦海灣2期溋玥佔2宗，包括第12座地下連花園單位成交，實用面積1214方呎，屬3房連套連儲物房間隔，新近以1680萬元易手，實呎13,839元。原業主2012年以約1632萬元購入，帳面獲利僅約48萬元或約2.9%；若連使費計，原業主料需實蝕逾46萬元或約3％。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款