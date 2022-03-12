粉嶺景盛苑不足4年實蝕30萬 1房312萬沽蝕幅近一成 疫下最大宗未補價居屋蝕讓

明報記者 容婌維

美聯高級分區營業經理黃嘉明稱，上述成交為景盛苑C座高層06室，實用面積433方呎，1房間隔，原業主因早前購入新盤樓花準備收樓，故急售單位套現，最終以312萬元未補價易手，實呎7206元，低市價約一成。原業主2018年6月329萬元未補價購入，持貨不足4年，帳面蝕17萬元或約5％；若連同使費計，原業主料需實蝕約30萬元或近一成。據悉，原業主2018年買入單位後，曾花數十萬元裝修單位，上址現附有簇新裝修。

成交價較去年高位低逾一成

黃指出，過去景盛苑業主持貨3至4年轉手，一般可帳賺約20萬至40萬元離場，而屋苑近年同類單位的最高價成交紀錄則於去年9月錄得，為C座高層15室，面積、間隔與上述成交單位相同，當時以352萬元成交、實呎8129元；換言之，最新成交單位樓價較去年高位低超過一成。

事實上，近年未補價居屋抗跌能力高，在疫情下仍屢現破頂價成交。長沙灣凱樂苑上月則錄得一個兩房單位以538萬元未補價易手、實呎13,656元，呎價創屋苑未補價新高；原業主持貨兩年半，即使扣除額外印花稅及雜費開支，仍大賺190萬元或約七成離場。

形薈4日兩蝕讓 開放式戶570萬沽

私宅市場方面，筲箕灣形薈再錄二手蝕讓個案。中原地產副分區營業經理李嘉儀表示，形薈1A座低層H室，實用面積281方呎，開放式戶，日前以570萬元易手、實呎20,285元。原業主2016年約551.57萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利18.43萬元或3.3%；惟連同使費計，料需微蝕約4萬元或約0.6%離場。值得留意，連同上述成交，形薈本月累錄2宗成交，全屬蝕讓個案；對上一宗於過去周一錄得，一個高層C室2房戶以1205萬元易手，原業主實蝕逾230萬元或逾17%，蝕讓金額及幅度均為屋苑歷年最大。

另外，中原地產分行經理徐家倫表示，大埔白石角區本月至今暫錄約4宗成交，主打大單位的天賦海灣2期溋玥佔2宗，包括第12座地下連花園單位成交，實用面積1214方呎，屬3房連套連儲物房間隔，新近以1680萬元易手，實呎13,839元。原業主2012年以約1632萬元購入，帳面獲利僅約48萬元或約2.9%；若連使費計，原業主料需實蝕逾46萬元或約3％。