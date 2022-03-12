內地客沽凱旋門3房戶 低估價近兩成

翻查資料，單位低一層的A室，面積、間隔相同，去年12月以3650萬元售出，實呎38,300元，即新成交比3個月前同類成交價低62萬元或約1.7%。至於新成交單位在網上銀行估價高達4394萬元，即是次成交價比銀行估價低806萬元或18%。

原業主曾勁蝕逾兩成沽上林複式

雖然成交價大幅低於估價，但上址原業主早於2014年初2930萬元買入，持貨約8年帳面仍賺658萬元或22%。據悉，原業主是一名內地商人，曾購入本港多個豪宅物業，當中部份蝕讓離場，包括2013年以6200萬元購入大坑上林複式戶，2017年以5400萬元易手，帳面蝕800萬元或12.9%，連使費料實蝕約1330萬元或21%。

此外，中原資深分區營業經理簡英譓表示，西營盤西浦低層E室，實用面積545方呎，2房間隔，望城市景。新近以1200萬元易手，實呎22,018元。翻查資料，單位樓下數層的E室，面積、間隔相同，去年6月以1245萬元售，實呎22,844元，同類戶成交價9個月跌約45萬元或3.6%。原業主於2011年8月以987萬元買入，持貨不足11年，帳面獲利213萬元或升值22%。