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緻藍天「移民盤」劈價300萬易手

【明報專訊】第五波疫情持續兩月尚未受控，市場續現劈價成交。將軍澳日出康城緻藍天一個4房戶業主，因決定移民，大幅劈價300萬元沽貨。利嘉閣地產首席分區董事溫錦駒表示，有關單位為5座低層右翼B室，實用1133方呎，屬4房連套房及儲物室間隔，原業主早前以1600萬元放售，近期大幅減價300萬元或近19%、以1300萬元易手，實呎11,474元。原業主於2015年4月以861.4萬購入單位，持貨快將7年，帳面獲利438.6萬元，物業升值約51%。

康怡低層戶低市價逾一成沽

鰂魚涌康怡花園一個殘裝低層戶，原業主亦減價近200萬元沽貨。中原地產高級市務經理劉子峻表示，上述單位為B座低層2室，屬實用668方呎3房戶，原業主在3個月前以1198萬元放售，其間主動調低叫價，至近日始獲準買家洽詢，買賣雙方終以1000萬元成交，原業主累減198萬元或近17%，實呎14,970元，低市價逾一成。原業主2001年以129.8萬元購入，持貨32年，帳賺870.2萬或6.7倍離場。

新盤市場持續陷「冰封」狀態，昨日僅得4宗一手成交，其中1宗為信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙，售出單位為1期3B座7樓D室，實用448方呎，2房間隔，成交價1127.61萬元，實呎25,170元。資料顯示，維港滙本月暫沽4伙，吸金7957.31萬元。

柏傲莊III再添3宗取消交易

另新世界（0017）旗下大圍站上蓋柏傲莊III，因建築規格不達標而要拆卸重建，項目日前再添3宗取消交易，其中一宗為第8B座61樓F室，實用359方呎，在去年6月以926.6萬元售出，買家新近已取消交易。

翻查資料，柏傲莊III自去年8月中首錄取消交易個案迄今，累錄約166宗同類個案，佔售出單位總數845伙的近20%，相關單位涉銷售總值逾27.5億元。

本月9天一手成交61宗

此外，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截至本月9日，今年3月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得61宗，總值10.2億元，預期整月約有200宗及35億元，將較2月的474宗及68.4億元，分別下跌57.8%及48.9%。

黃良昇稱，若本月錄得約200宗一手私宅合約登記，將是自2013年7月200宗後，逾8年半按月新低，而涉及金額將是2016年2月30億元後的6年新低，反映疫情令發展商暫緩推盤，以致一手交投跌至低水平。

[香港地產]

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