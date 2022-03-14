河畔成交量跌 呎價企穩1.8萬

明報記者 容婌維

中原分行經理曾展鵬表示，河畔花園近期交投市况淡靜，買家普遍持觀望態度，期望業主提供更大減幅，加上疫情影響，屋苑近日睇樓量、成交量均下跌，惟平均呎價仍企穩於1.8萬元水平；屋苑現時有約30個單位放盤，入場價約450萬元起。

曾續稱，河畔花園新近成交為D座中層06室，屬實用269方呎2房戶，以499萬元易手、實呎18550元；原業主2018年以500萬元購入，持貨4年，帳面蝕讓約1萬元；若連同使費計，料需實蝕近26萬元或約5％。

融創孫宏斌弟沽敦皓特色戶 料蝕逾億

另市場消息稱，融創中國（1918）董事長孫宏斌胞弟孫宏兵持有的西半山干德道敦皓一個特色戶，累計劈價9200萬元，以約1.38億元售出，若連同使費，孫宏兵持貨4年勁蝕逾億元，料為疫情下最大額二手蝕讓。

上述敦皓高層C室連平台特色戶，實用2343方呎3房間隔，連約460方呎空中平台，孫宏兵2018年10月以1.888億元購入，去年下半年起開始以2.3億元放售，上月已劈價至1.9億元，據悉，單位最新以約1.38億元易手，累計減價9200萬元或四成，實呎約58899元。孫宏兵今次沽貨，帳面蝕5080萬元，由於購入時需付樓價三成辣稅，若連佣金料實蝕1.088億元、蝕幅57%，料為疫情下最大額二手蝕讓。

市區大型屋苑亦見蝕讓。南昌站匯璽新錄一宗高層4房戶成交，利嘉閣分區董事鄭運就表示，匯璽第5A座高層C室，實用1254方呎、4房雙套連工人房間隔，望昂船洲海景，原業主去年10月放盤叫價3400萬元，減價600萬元或逾17％後，以2800萬元易手、實呎22329元；原業主2018年9月以約3,769.1萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕約969.1萬元或26%。

匯璽4房業主料實質損手657萬

資料顯示，原業主一手購入時獲約500萬元回贈，惟扣除相關款項後，再計算是次成交所涉使費，料原業主仍需實蝕約657萬元或約17％。以扣除回贈及使費後的實蝕金額計，料屬屋苑歷來最大額蝕讓二手個案。

另政府早前放寬高成數按保門檻後，中原高級分行經理黃仲賢表示，荃灣環宇海灣第6座低層A室，實用896方呎4房間隔，望汀九橋海景，以1300萬元易手、實呎14509元；原業主2014年12月971萬元買入，持貨逾7年，帳面賺329萬元或34%，新買家屬首置家庭客；新政策下，該單位最高可承造960萬元或逾七成按揭，意味新買家可以340萬元首期入市。

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