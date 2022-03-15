美孚嘉湖減價盤增加 半月交投超或接近上月

中原料業主叫價再下調3至5%

事實上，據中原地產放盤資料統計，十大屋苑現有近850個「減價盤」，較去年底增加超過兩倍；當中嘉湖山莊減價盤最多達158個，增近1.3倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，本月底相關放盤將較現時增加最多30%，料業主需將叫價再下調3%至5%才有機會成功沽貨。

十大屋苑850個減價盤 較去年底增兩倍

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月暫錄10宗成交，平均實呎約13,277元。他稱，屋苑最新錄第5期蘭秀道3號中層A室成交，屬實用面積705方呎3房間隔，原業主1月起叫價1200萬元放盤，其後累減182萬元或約15%，最終以1018萬元易手、實呎14,440元（見表2）。原業主2005年3月約289萬元購入，持貨17年，帳面獲利729萬元或2.5倍。

至於嘉湖山莊本月暫錄15宗成交，逼近上月全月17宗水平，交投明顯加快。中原資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊美湖居1座高層A室，實用面積629方呎，3房套間隔，以660萬元易手，實呎10,492元。原業主1997年4月388.7萬元一手買入，持貨近25年，帳面獲利271.3萬元或約七成。

租客1460萬購盈翠3房海景戶

另一方面，亦有買家看準時機承接減價盤。中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣盈翠半島剛錄本月首宗成交，為12座中高層F室，實用面積778方呎，3房套房連儲物房間隔，望海景，原業主因需移民，去年12月起以1668萬元放盤，及後累減208萬元或約12%，以1460萬元成交、 實呎18,767元。原業主1998年7月以494萬元一手買入，持貨近24年，帳面獲利966萬元或近兩倍。黃透露，買家為區內租客，去年樓市氣氛較好時已開始覓盤，惟大部分業主不願減價，所以對入市窒步，最近見單位減價，即把握機會入市。