moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港鐵百勝角通風樓收36份意向 超康城13期

【明報專訊】在疫情下首次以全電子形式遞交、並首設最低單位面積限制條款的港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，昨截收意向，雖然位置上並非位處港鐵站上蓋，但仍收36份意向書（見表），比2020年9月同區日出康城13期收到35份還要多，料最快日內招標。

港鐵公布，上述百勝角通風樓共收到36份意向書，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將盡快落實有關招標安排。

綜合市場消息，今次有份遞交意向書的發展商，包括新地（0016）、長實（1113）、恒地（0012）、會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）、麗展（0488）、遠展（0035）、路勁（1098）、合景泰富（1813）、華懋、南豐、英皇（0163）等。

首設限呎條款 料日內招標

若參照疫情下港鐵數個推出之項目，2020年9月日出康城13期收到35份意向書、去年3月黃竹坑港島南岸6期共收38份意向書，而去年9月推出的東涌配電站項目亦收到35份意向書，惟東涌項目最終流標收場。上述物業項目坐落於將軍澳市地段第132號地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處，旁為今年發售的新居屋昭明苑，昭信路對面則為私人屋苑新寶城，項目將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎。發展局長黃偉綸去年12月公布，上述將軍澳百勝角項目將引入限呎條款，每個單位實用面積最低為280方呎，可提供約550伙。綜合各大測量師行意見，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。

業界料疫情不影響發展商出價

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，地皮位置及景觀並非十分理想，但投資額不大，料在現時市况下，發展商出價會較為保守，料最終會有約6至8個財團入標，並以本地財團為主，如補地價未能反映最新市况會有流標風險。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則表示，將軍澳區內配套成熟，過去新盤推售銷情亦見理想，而一般買地到發展商賣樓至少都有3年時間，相信屆時疫情經已解決，故即使現時疫情嚴重、股市波動，相信不會影響發展商出價。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款