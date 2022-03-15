港鐵百勝角通風樓收36份意向 超康城13期

港鐵公布，上述百勝角通風樓共收到36份意向書，在收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將盡快落實有關招標安排。

綜合市場消息，今次有份遞交意向書的發展商，包括新地（0016）、長實（1113）、恒地（0012）、會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）、麗展（0488）、遠展（0035）、路勁（1098）、合景泰富（1813）、華懋、南豐、英皇（0163）等。

首設限呎條款 料日內招標

若參照疫情下港鐵數個推出之項目，2020年9月日出康城13期收到35份意向書、去年3月黃竹坑港島南岸6期共收38份意向書，而去年9月推出的東涌配電站項目亦收到35份意向書，惟東涌項目最終流標收場。上述物業項目坐落於將軍澳市地段第132號地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處，旁為今年發售的新居屋昭明苑，昭信路對面則為私人屋苑新寶城，項目將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎。發展局長黃偉綸去年12月公布，上述將軍澳百勝角項目將引入限呎條款，每個單位實用面積最低為280方呎，可提供約550伙。綜合各大測量師行意見，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。

業界料疫情不影響發展商出價

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，地皮位置及景觀並非十分理想，但投資額不大，料在現時市况下，發展商出價會較為保守，料最終會有約6至8個財團入標，並以本地財團為主，如補地價未能反映最新市况會有流標風險。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則表示，將軍澳區內配套成熟，過去新盤推售銷情亦見理想，而一般買地到發展商賣樓至少都有3年時間，相信屆時疫情經已解決，故即使現時疫情嚴重、股市波動，相信不會影響發展商出價。