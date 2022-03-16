小蠔灣項目Oyster Bay 設30萬呎商場 港鐵未來一年推4項目涉5150伙 百勝角打頭陣

明報記者 甘潔瑩

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，除百勝角通風樓物業發展項目外，港鐵未來會按部就班，推出另外3個位處大嶼山的新項目，分別是東涌牽引配電站、東涌東站第1期及小蠔灣第1期第1階段項目，4個項目合共約5150個單位。

料分4期發展 涉約2萬伙

其中被形容是港鐵未來數年「重中之中」的小蠔灣住宅項目，鄧智輝表示共分4期發展，涉約2萬伙單位，當中公私營房屋各佔一半，整個規模媲美兩個沙田第一城（第一城共1.06萬伙）。由於涉及單位伙數眾多，鄧透露，小蠔灣各期發展，將會再細分為多個階段推出。

值得一提是，小蠔灣第1至3期為公私營住宅混合發展模式，第4期為純公營房屋項目。至於第1期第1階段項目、約提供1500伙住宅單位，將在未來12個月內推出招標，但具體時間要視乎車廠搬遷進度、與政府的協議等因素。另外，小蠔灣將會是一個全新發展社區，將設有全新小蠔灣港鐵站，以及總樓面約30萬方呎的商場及學校等，整個發展計劃涉及車廠遷移，所以甚具挑戰性，而前期工程正進行得如火如荼，預計首批居民可望於2030年入住。鄧智輝期望，有關鐵路設施可與居民入伙時間同步開通。

東涌配電站項目發展有難度 研究減風險

鄧續稱，東涌東站第1期發展項目，亦將在未來12個月內推出招標，預計提供1500伙。

至於去年底流標的東涌牽引配電站項目，亦會在稍後捲土重來，涉約1600伙；因項目在東涌線隧道上方，打樁工程存在一定難度，加上地皮面積不大，所以發展時亦甚具挑戰性，同時亦要兼顧沉降等問題，港鐵正進行一系列更深入研究，冀重推時向發展商提供更多資料，減低發展風險。

四大新盤涉5700伙 將有序推出

至於物業銷售方面，鄧智輝表示，未來12個月部署推售的4個新盤，涉約5700伙，包括由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城11期；嘉里（0683）、太古地產（1972）等港島南岸第4期；華懋何文田站第2期；以及信置牽頭的元朗錦上路項目，大部分項目已申請預售樓花同意書，具體推售時間視乎合作伙伴、批出預售文件而定。