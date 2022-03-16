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疫情港股佈陰霾 一號銀海4房買家撻訂料失223萬

【明報專訊】新一波疫情仍未見緩和迹象，加上正值港股波動之際，個別投資者擱置入市計劃，選擇撻訂離場；奧運站一號銀海第1座中層A室，屬實用面積1568方呎4房雙套間隔，本月初原以4450萬元成交，實呎28,380元，惟買家最新決定撻訂，料損失樓價5%訂金、估計涉約222.5萬元離場。

美聯高級區域營業董事錢永就透露，上述買家見近日股市波動，不看好後市而寧願撻訂離場；至於單位業主，已重新以4550萬元放盤，較上述成交價增加100萬元或約2%。

業主提價2%至4550萬再放盤

另一方面，中原高級分行經理莫錦新表示，荃灣半新盤柏傲灣第1B座1個頂層海景單位，屬實用面積646方呎3房連套房間隔，原業主去年4月以1450萬元放盤，直至今年第五波疫情轉趨嚴重，因而增加議價空間，最終共減價117.2萬元或約8%，以1332.8萬元沽出，實呎20,632元；原業主2017年2月以1107.6萬元一手買入，帳面獲利225.2萬元或20%。

莫透露，買家為一對「80後」夫婦，早於去年11月曾參觀此單位，鍾情單位特高樓底及海景，之後亦曾洽購，但因當時賣方減價幅度有限而未有承接，最近得知業主肯擴大議價空間，再次還價後，即拍板承接。

柏傲灣3房遲4個月買 省117萬

利嘉閣高級分區經理鄭偉延稱，屯門半新盤弦海新錄一個「鳳凰樓層」單位成交，屬實用面積447方呎2房戶，新近以710萬元易手，實呎15,884元；原業主2018年12月以693萬元一手購入，持貨逾3年，帳面獲利約17萬元，計及賣樓各項雜費，原業主或實蝕約17萬元或2.5%，但發展商當時提供提前成交回贈，最高為樓價3%，估計上述原業主有機會近乎平手離場。

麗港城3房租1.69萬 同類3年低

私宅租務方面，藍田指標屋苑麗港城，新近有3房單位以1.69萬元租出，為屋苑同類單位3年來新低價位；香港置業區域營業董事余栢表示，上述麗港城32座低層E室，實用面積687方呎3房連套房間隔，業主原開價1.9萬元，減價2100元或11%後，以月租1.69萬元租出，實呎租金24.6元，屬3年來同類單位的新低月租，但業主於2010年以約410萬元購入，現享租金回報率近5厘。

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