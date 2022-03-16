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共居空間WEAVE STUDIOS 近宋皇臺站 租期1個月起

【明報專訊】雖然疫情未退卻，但近年共居空間概念大行其道，有營運商睇好本港在此方面的發展潛力，積極收購市區物業再翻新，變成共居公寓。WEAVE LIVING旗下最新共居公寓WEAVE STUDIOS KAI TAK，位於土瓜灣譚公道，鄰近港鐵宋皇臺站，提供99個房間，剛於今年2月中開幕；項目賣點之一是租約期靈活，最短可租1個月，亦可租住超過一年，可吸納長租和短租客。

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

WEAVE STUDIOS KAI TAK坐落於土瓜灣譚公道103號，現為1座樓高19層分層大廈，提供99個房間。項目前身是酒店，共居營運商WEAVE LIVING於2021年全幢購入，改裝成共居公寓，於今年2月正式開幕。

提供99房間 主打單人房118呎起

項目提供4種房型，實用面積介乎118至243方呎，月租介乎10,080至14,400元（租金資料取自官網，或因應季節及樓層變動），租金包括水、電、網絡等費用。

項目主打Studio Single單人房，實用面積118方呎，此房型數目共50個，佔總數約51%；其次是Studio Queen雙人房，實用面積140方呎，共有32間，佔全盤32%；最大的Studio Queen Plus雙人房，實用面積243方呎，只有3間，根據官網該戶型暫已全數租出。

今次介紹的房間，其中的1807室屬Studio Queen房型，實用面積140方呎。甫進大門，旁邊就是浴室，採趟門出入，浴室內鋪設灰白色牆磚及地磚，設計簡約。房內設計走年輕路線，選用木紋面板作為衣櫃及枱面，配上淺藍色邊框；其中一面牆身用上灰色圖案，整體感覺簡潔時尚。

室內設計簡約 年輕感十足

家具配套方面，房內放置一張Queen Size雙人大牀，牀側有足夠走動空間。房的另一端設有一個大型衣櫃及儲物櫃，並提供衣架，可供住戶放置大量衣物。櫃內亦有小型雪櫃，方便冷藏飲品及食物。靠窗位置則擺放辦公桌，方便住戶工作，房內電器包括電視及風筒。

景觀方面，房間採落地大玻璃窗設計，光線充足之餘，可飽覽啟德新發展區全景，視野相當遼闊；單位亦設電動窗簾，開關方便。

遠眺啟德發展區全景

另外，同層的1805室，實用面積138方呎，屬Studio Double戶型，房內設備與Studio Queen大致相同，但放置雙人牀後只有牀尾位置可上落牀。靠窗位置同樣設有一張書枱，但窗戶較小，光線或景觀稍遜。

至於同層的1806室，屬實用面積118方呎的Studio Single單人房型，房內靠窗位置擺放一張單人牀，牀尾設有電視。房間窗外景觀就以土瓜灣至九龍城一帶市區景為主。

行10分鐘達九龍城 食肆林立

WEAVE STUDIOS KAI TAK位置四通八達，步行往港鐵屯馬線宋皇臺站約需5分鐵，可直達港島、九龍核心地段，方便上班一族往返辦公室。同時，由項目步行約10分鐘可到達九龍城，是不少著名餐廳及文青小店落腳地點。

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