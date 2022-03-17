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中國混凝土冀廠房獲批 免影響住宅供應

【明報專訊】政府未來展開如北部都會區等大計，對混凝土需求勢將持續增加。中國混凝土營運經理李瑋接受本報訪問時稱，該公司旗下油塘混凝土廠房早前不獲政府續牌，預計將令該廠每年混凝土產量降至156萬噸，或影響約1萬伙公屋單位的材料供應。他又期望能盡快獲政府批出合適新選址建新廠房，如將軍澳區，以維持東九龍一帶建屋混凝土供應。

李瑋表示， 該公司在油塘、新界北及石鼓洲均設有廠房，佔全港混凝土市場份額約四分之一。他表示，由於混凝土是建築工程上主要物料，並且需在製作後兩小時內使用，是本港重要工業之一。以一幢50層高公營房屋為例，需要最少4.7萬噸混凝土材料。

油塘兩廠房去年生產520萬噸混凝土

李瑋稱，該公司旗下油塘兩間廠房去年生產了520萬噸混凝土，不過，由於環保署去年4月拒絕了東源街22號廠房的續牌申請，預計今年油塘兩間廠房的混凝土生產量將減少至156萬噸，粗略估計會影響東九龍區約1萬伙公營房屋供應。李瑋補充，由於政府計劃未來加大公營房屋供應，加上北部都會區等基建上馬，相信對於本地混凝土需求只會有增無減。

至於另闢土地建新廠房，據發展局長黃偉綸早前稱政府正研究將軍澳第137區提供用地重置油塘混凝土廠，預計最快2024年投入運作。李瑋回應建造混凝土廠房需符合三大條件，包括臨海、遠離居民及土地平坦，自2019年起該公司已與發展局協商，務求盡快覓合適土地建新廠房，更已做好相關可行性研究及環保混凝土廠3D模型，期望興建出亞洲最環保新規格混凝土廠。

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