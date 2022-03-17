利奧坊．曦岸屆現樓 周日推售7伙

【明報專訊】疫情下新盤銷售集中推售現樓餘貨，恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊．曦岸自上周展開交樓程序後，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目將於明日起開放5個現樓示範單位，部分單位飽覽維港及九龍站環球貿易廣場（ICC）景致。另外，項目昨上載全新銷售安排，加推7伙，以現樓形式於周日（20日）發售。包括4伙2房、1伙1房戶及2伙開放式，折實價524.78萬至1106.94萬元，折實實呎25,625至27,378元。
韓家輝表示，因應疫情，示位只接受預約參觀，現場亦做足防疫措施，包括示範單位設置空氣淨化機及加強清潔等。利奧坊．曦岸累售402伙，利奧坊系列則累售1309伙，佔可售單位約98%，套現逾76億元。
高爾夫．御苑3房1581萬沽 實呎1.6萬
新盤市場昨錄約3宗餘貨成交，其中恒地粉嶺高爾夫．御苑以1581.448萬元售出3座27樓A室，屬實用967方呎3房戶、實呎16,354元。另宏安地產（1243）青衣薈藍亦於本月開齋，以約665萬元售出17樓A01室，屬實用257方呎1房，實呎約2.58萬元。
新世界（0017）大圍站柏傲莊III兩幢住宅大廈去年因建築問題拆卸重建，本月迄今錄得7宗取消交易個案，最新1B座23樓D室，實用456方呎2房，去年成交價998.1萬元、實呎21,888元，買家新近取消交易。項目累積約167宗同類個案，佔成交845伙的20%，涉銷售額逾27.6億元。