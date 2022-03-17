利奧坊．曦岸屆現樓 周日推售7伙

韓家輝表示，因應疫情，示位只接受預約參觀，現場亦做足防疫措施，包括示範單位設置空氣淨化機及加強清潔等。利奧坊．曦岸累售402伙，利奧坊系列則累售1309伙，佔可售單位約98%，套現逾76億元。

高爾夫．御苑3房1581萬沽 實呎1.6萬

新盤市場昨錄約3宗餘貨成交，其中恒地粉嶺高爾夫．御苑以1581.448萬元售出3座27樓A室，屬實用967方呎3房戶、實呎16,354元。另宏安地產（1243）青衣薈藍亦於本月開齋，以約665萬元售出17樓A01室，屬實用257方呎1房，實呎約2.58萬元。

新世界（0017）大圍站柏傲莊III兩幢住宅大廈去年因建築問題拆卸重建，本月迄今錄得7宗取消交易個案，最新1B座23樓D室，實用456方呎2房，去年成交價998.1萬元、實呎21,888元，買家新近取消交易。項目累積約167宗同類個案，佔成交845伙的20%，涉銷售額逾27.6億元。