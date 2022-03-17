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工商舖中小業主大聯盟蔡志忠：立法暫緩追租 憂立心不良租戶濫用

【明報專訊】面對近月本港新冠疫情大爆發衝擊零售行業，財政司長陳茂波上月下旬發表《財政預算案》提出透過立法為指定行業商戶提供暫緩追討欠租安排，事件引起頗大爭議，至今仍在發展中。工商舖中小業主大聯盟發言人蔡志忠在專訪中表示，此建議違反本港重視合約精神及保障私有產權等核心價值，而且亦可能被早已欠租的租客濫用，令業主蒙受更大損失，建議政府三思而後行。

財政司長陳茂波上月下旬發表《財政預算案》，破天荒提出擬立法禁止業主對未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務，或採取其他法律行動措施為期3個月，可按需要延長最多3個月；法例在6個月後自動失效，如有業主因而影響其還款能力，銀行將彈性處理。

立法會工商事務委員會上周一（3月7日）召開特別會議就此討論，陳茂波宣布，在聆聽各方面意見後提出5項修訂，包括條例在3個月限期屆滿後，不會再額外延長3個月。換言之保護期由最多半年，縮減至最多3個月。此外，如在保護期內業主及租戶達成重構協議的新安排，暫緩追租條例將不適用。

若已與業主簽減租協議 租客不可延遲交租

蔡志忠近日一直代表工商舖中小業主大聯盟就上述條例與政府交涉，反映業主對此的憂慮，他本周接受專訪時表示，此條例在上周一作出修訂，最重要是說明業主在此保護期暫不追租的前提是，租客及業主需要重新洽談租金，換言之，若雙方已簽好減租協議，此條例便不再生效，他表示：「即是說，與你（租客）傾好減租後，你便無權不交租，否則人家（業主）便有權告你了。」

根據蔡志忠的觀點，暫緩業主追租此條例近日在本港社會引起很大的爭議，原因是：「香港的核心價值是維護合約精神及私有產權，不應該被衝擊。為何投資者鍾意香港？因為香港重視保障私人財產。」

料部分租戶將欠租半年 再結業賴帳

不少人認為，由於上述條例僅實施3個月，因此對業主的影響只是遲收租3個月而已，若藉此可幫助小商戶在疫市中繼續經營，大業主既承擔了社會責任，本身所受影響亦有限。不過，蔡志忠強調，目前業主最擔心的是此條例會被部分立心不良的租戶濫用，令業主蒙受重大損失。他稱：「若此條例於本月通過成為法例，下月起生效3個月，即有關租戶下季全季不需要交租。問題是不少租戶早於1月已開始欠租，現已欠租3個月，若下季繼續如此，便累積欠租6個月，業主在7月一追便要追半年租，立心不良的租戶根本便不會交租，索性交回店舖結業，半年欠租也將成為壞帳。」

憂此例一開 租客延交租擴至住宅

蔡志忠強調，在疫情之下，目前不止是租戶，業主也面對很艱苦的情况，「因為即使租客不交租，很多業主仍然是要供樓的，對嗎？」

因為上述條例屬前所未有，蔡志忠表示，不少本港投資者或業主均擔心此例一開，將陸續在其它地產細分市埸實施，「既然今日商舖租客可以暫不交租，不如明天住宅租客也可以暫不交租吧！住宅市場也很急切實施此條例，因為萬一原屬打工仔的市民失業，他仍然需要居所，所以容許住宅租客暫不交租，理由更加充分。」

指市埸好景賺錢 亦不會多交租業主

蔡志忠指出，商舖租戶都是老闆，而他們部分在過去在市埸好景時賺錢可觀，亦不會多交租給業主，「例如租約寫明月租5萬元，你（商戶）很好生意月賺50萬元，跟着我（業主）要求你每月交租10萬元，你是否願意呢？」他續說，做生意是有風險的，現時即使部分商戶在疫情市况艱難需要暫時蝕錢，也不至於比失業者更慘，故市場憂慮政府下一步在住宅市場也實施類似政策，「當然，由於出租住宅的業主很多，這會引起更大反應」。

有業主積極減租 與租戶共渡時艱

根據蔡志忠的觀點，陳茂波早前接收到信息，業主不肯減租幫助有困難的租戶，而且陳茂波多次呼籲業主減租成效亦不理想，於是便在《財政預算案》提出上述條例。

蔡志忠表示，按他的理解，近日工商舖中小業主大聯盟眾多會員，以及大部分地產商也有為旗下商舖租戶減租，個別減幅更達三成至六成，這才是最實際，「減租一針見血、對症下藥，不需要搞那麼多花招，因為即使租客可以遲3個月、甚至6個月後才交租，始終也是要交租的，累積應付租金反而更大」。

總結是次訪問時，蔡志忠強調，本港業主與租戶同坐一條船，希望雙方繼續磋商減租，以幫助租戶渡過疫情帶來短期難關，期待6月、7月疫情受控後，消費市道報復式上升，租戶賺大錢，向業主交租。

明報記者 葉創成

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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