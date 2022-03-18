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美國加息後 LP6三房減價14%易手

【明報專訊】美國聯儲局加息0.25厘，對本港樓市尚未見大影響，有換樓客趁本港股市波動之際，承接減價盤源；將軍澳日出康城半新盤LP6，在美國加息消息公布後，新錄一宗高層3房戶成交，單位自去年9月起叫價1500萬元放盤，最後累減210萬元或14%易手。

成交價1290萬實呎1.97萬

美聯區域營業董事劉卓豪表示，上述LP6第2座高層B室，實用654方呎、屬3房1套連儲物室間隔；原業主去年9月放盤叫價1500萬元，累減210萬或14%後，以1290萬元易手、實呎19,725元；原業主2019年3月以1184.5萬元一手購入，持貨滿3年額印SSD鬆綁後即轉手，帳面賺105.5萬元或約9%。

新界上車屋苑，亦有細單位業主低價沽貨套現；美聯聯席區域經理陳國浩表示，大圍金獅花園1期C座低層3室，實用285方呎2房間隔，原業主持貨逾25年，新近以393.8萬元成交，除較同類成交價低約8%外、更見屋苑4個月以來同類新低，實呎13,818元。

金獅兩房近394萬沽 4個月低價

不過，上述原業主早於1996年10月以120萬元購入，帳面仍獲利約273.8萬元或逾2倍。金獅花園對上一次錄得的低位成交價，是同座低層4室，去年11月以385萬元成交，即上述新成交是屋苑4個月以來低位。

屯門指標屋苑，瓏門本月迄今暫錄3宗成交；美聯助理營業董事鄭智恒稱，屋苑第8座中層D室，實用661方呎3房間隔，新近獲換樓客以1138萬元購入、實呎17,216元。

鄭表示，屋苑對上同類單位以1200萬元成交，即新成交價錢較之前低約62萬元或逾5%；至於原業主，於2014年以627.9萬元購入，帳面賺逾510萬元或81%。

北角半山老牌豪宅業主料實蝕1%離場

市區方面，北角半山樓齡偏大的分層豪宅單位，近日不乏買家向業主還價；中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，金龍臺1號聚龍閣中層C室，實用752方呎3房套間隔，望開揚市區景，新近以1400萬元易手、實呎18,617元，較同類市價約1500萬元低100萬元或逾6％，新買家屬同區換樓客，見近日樓價回落即洽購及入市。

至於原業主，於2017年11月以1338萬元買入，持貨5年，雖然帳面賺62萬元或約5%；惟若連各項使費計，估計或需實蝕逾15.5萬元或約1％。

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