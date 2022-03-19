陳果1490萬沽囍滙2房 低3年前同類逾一成

持貨8年多帳面獲利逾三成

資料顯示，陳果上月售出的囍滙2座一個中層M室2房戶，實用面積515方呎，成交價1490萬元，實呎28,932元。

資料顯示，同座同面積高4層M室，2019年4月曾以1698萬元售出，現成交價較3年前同類單位低約12%。資料顯示，陳果早於2013年底以約1125萬元購入，持貨逾8年多，帳面獲利365萬元或約32%。

高士台3房7年半料實蝕逾一成

另外，市場續錄二手蝕讓成交。市場消息稱，西半山高士台1座中層A室，實用面積1513方呎，3房2套連工人房間隔，以3550萬元易手、實呎23,463元。原業主於2014年10月約3808萬元一手購入，持貨約7年半，帳面蝕258萬元或近7％；若連同使費計，料原業主需損手近460萬元或約12％離場。

曦巒1房業主10年實蝕17％離場

另外，過去二手成交幾乎全數「見紅」的銅鑼灣曦巒，繼上月「樂壇天后」容祖兒蝕讓一個低層1房戶後，新近再錄蝕讓成交。美聯常務董事張煒磯表示，曦巒低層F室，屬實用面積377方呎1房戶，以845萬元易手、實呎22,414元。原業主2012年約961.5萬元一手購入，持貨10年轉手，帳面蝕約116.5萬元或約12％；若連同使費計，原業主料需實蝕逾161萬元或約17％離場。