moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

陳果1490萬沽囍滙2房 低3年前同類逾一成

【明報專訊】放寬按保有利樓市的同時，市場再有名人以低市價沽貨套現，其中著名導演陳果 （圖）上月以1490萬元售出灣仔囍滙一個兩房戶，成交價較3年前同類單位低逾一成。另西半山高士台一個3房戶，以3550萬元售出，原業主持貨7年多，料實蝕近460萬元或約12％。

持貨8年多帳面獲利逾三成

資料顯示，陳果上月售出的囍滙2座一個中層M室2房戶，實用面積515方呎，成交價1490萬元，實呎28,932元。

資料顯示，同座同面積高4層M室，2019年4月曾以1698萬元售出，現成交價較3年前同類單位低約12%。資料顯示，陳果早於2013年底以約1125萬元購入，持貨逾8年多，帳面獲利365萬元或約32%。

高士台3房7年半料實蝕逾一成

另外，市場續錄二手蝕讓成交。市場消息稱，西半山高士台1座中層A室，實用面積1513方呎，3房2套連工人房間隔，以3550萬元易手、實呎23,463元。原業主於2014年10月約3808萬元一手購入，持貨約7年半，帳面蝕258萬元或近7％；若連同使費計，料原業主需損手近460萬元或約12％離場。

曦巒1房業主10年實蝕17％離場

另外，過去二手成交幾乎全數「見紅」的銅鑼灣曦巒，繼上月「樂壇天后」容祖兒蝕讓一個低層1房戶後，新近再錄蝕讓成交。美聯常務董事張煒磯表示，曦巒低層F室，屬實用面積377方呎1房戶，以845萬元易手、實呎22,414元。原業主2012年約961.5萬元一手購入，持貨10年轉手，帳面蝕約116.5萬元或約12％；若連同使費計，原業主料需實蝕逾161萬元或約17％離場。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款