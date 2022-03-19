屯門限呎地下周五招標 最高估值90億

上述地皮將於下月22日截標。據發展局長黃偉綸去年12月公布賣地計劃時表示，該地皮預計提供2020伙，將引入限呎條款，每伙單位實用面積最低為280方呎。中原地產測量師張競達表示，美國落實加息，整體樓市交投較淡靜，但投資地皮屬長遠發展，料對發展商入標意欲影響不大。普縉助理總監（專業產業諮詢及估值）李雋傑認為，限呎對地盤開則以至建築成本會有一定影響，或會影響發展商出價，預期發展商或組財團投標，以減低風險。

資料顯示，上述地皮是今季推出的唯一一幅住宅官地，地皮面積36.29萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約130.64萬方呎。市場估計，地皮估值約73.35億至90億元，預計每方呎樓面地價約5600至近6900元。

爪哇中標南灣道地貴次標14%

另爪哇控股（0251）上月以逾11.8億元、每方呎樓面地價62,352元投得的淺水灣南灣道住宅官地，以呎價計創全港官地新高。地政總署昨以不記名方式，公布餘下8份落選者的投標金額，入標價由3億至10.39億元，折合每方呎樓面地價介乎15,743至54,524元，即爪哇較次標高出1.49億元或14%。而次標及第三標的標價，發展展以每方呎樓面地價分別54,524元及54,051元，較當時全港官地每方呎樓面地價最高的文輝道9及11號地皮，每方呎樓面地價50,010元還要高9%及8%。