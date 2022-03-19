會德豐首季暫沽約60伙 套現16億

【明報專訊】本季樓市受新一波疫情影響，去年本港售出約2200伙的會德豐地產，本季未有全新樓盤推出，僅以餘貨撐場，集團常務董事黃光耀表示，集團系內樓盤今年迄今暫累積沽約60伙、吸金16億元，但香港經濟基礎良好、低息環境持續、市民剛性需求仍在，對地產後市仍然樂觀；待疫情紓緩後，集團部署今年內推出4個新盤、單位總數涉逾2000伙。