麗港城2房戶減價易手 實呎1.4萬元

余栢續稱，麗港城新近的成交來自8座低層F室，屬實用517方呎的2房戶，向東南望內園景，原業主早在今年1月起以750萬元放售單位，放盤快將兩個月，近期減價25萬元或3.3%，以725萬元售出，實呎14,023元。原業主在2019年2月購入，持貨3年，帳面獲利65萬元，物業升值近10%。

沙田第一城2房減價逾13%沽

新界東上車屋苑沙田第一城亦錄減價成交，世紀21奇豐分行經理楊麗娟表示，有關單位為2座高層D室，實用327方呎，2房望遠望城河景，原業主在今年初放售，當時叫價668萬元，疫情持續嚴峻，業主亦擴闊議價空間，終以580萬元易手，較最初叫價低88萬元或逾13%，實呎17,737元。原業主2013年7月以360萬元購入物業，持貨逾8年，帳面獲利220萬元，單位期內升值61%。

另有公屋租戶疫市下尋寶，以首期約12萬元成功上車。祥益地產營業董事胡志偉表示，有外區公屋客在疫下積極尋找上車機會，先後參觀逾10個放盤，近日終以116萬元（未補地價）購入屯門山景邨景麗樓高層B翼7室，以實用294方呎計，呎價僅3946元。

屯門山景邨未補價實呎3946元

胡氏透露，原業主2013年以15.6萬元（未補地價）購入，並在去年7月起在居二市場以160萬元放售物業，放盤近9個月，累積減幅44萬元或27.5%，以116萬元（未補地價）易手，持貨9年，帳面獲利100.4萬元，物業升值6.4倍。

一手維港滙昨售2伙

一手市場方面，仍受到疫情及收緊防疫措施影響，發展商未有推售全新住宅項目，僅得新盤貨尾出售，昨日全日售出約5伙一手單位，其中來自信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙售出2伙，其中一伙為2期2座7樓C室，實用797方呎，屬3房連多用途房間，成交價2261.76萬元，實呎28,378元。

[香港地產]