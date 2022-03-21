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十大屋苑單位 首季估價九成跌 疫情肆虐 第一城中層2房估值兩個月蒸發8%

【明報專訊】新冠變種病毒Omicron早前殺入本港社區，更於今年第一季大爆發第五波疫情，而疫情持續至今近3個月，近期除新盤市場接近「冰封」外，二手物業的銀行估價亦受拖累。在第一季即將過去之際，本報抽取十大屋苑60個最新估值個案，當中56個或93%於今年首季內的估值錄得跌幅，其中沙田第一城一個中層2房戶，由今年1月估值586萬元，下跌至541萬元，估值兩個月內蒸發45萬元或接近8%（見表1）。業界預計，銀行對住宅單位的網上估價，短期內仍有可能下跌約2%至3%。

明報記者 容婌維

自2012年起，本報挑選十大指標屋苑合共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港（2388）、恒生銀行（0011）進行網上估價，即合共60個估價個案。據本報最新統計顯示，該60個估價個案中，有56個、即超過九成的3月最新估值，較今年1月下跌，餘下4宗個案僅錄0%至不足1%升幅。

上述估值下跌個案中，跌幅最大的為沙田第一城第10座中層H室，實用面積327方呎2房戶，中銀香港估價由1月的586萬元、實呎17,920元，下跌至3月最新541萬元、實呎16,544元，意味估值在2個月內跌45萬元或近8%。

個別成交價比銀行估價低4%

事實上，沙田第一城同類單位新近成交價，較上述估價個案更低；翻查資料，屋苑30座低層H室，同屬實用面積327方呎2房間隔，與上述估值單位面積、間隔皆相同，新近以520萬元易手、呎價15,902元，比上述同類單位銀行估值低21萬元或約4%。

港島方面，過往2房單位成交價以1000萬元「起跳」的港島東龍頭屋苑太古城，近期成交價亦見回落，個別單位的銀行估值亦跟隨偏軟。

太古城2房估價半年挫近9%

舉例說，太古城金星閣中層D室，屬實用面積582方呎2房間隔，匯豐3月最新估值為1190萬元、實呎20,447元，較1月估值1264萬元、實呎21,718元，回落74萬元或近6%。翻查資料，該單位於去年9月樓市處於高位時，匯豐估值曾為1300萬元、實呎22,337元，即單位於半年內估值大幅蒸發110萬元或8.5%。

業界：估值短線再降2%至3%

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，反映本港樓價走勢的中原城市領先指數CCL，現時相對去年第三季高位已下跌逾5%，銀行估值跟隨樓價下跌，惟銀行網上估值及樓價指數一般會有滯後，最新數據主要是反映約2至4周前市况、即確診數字最高峰之時。她續稱，有鑑於近日市場仍以減價盤成交主導，相信樓價會進一步下跌，預計銀行估值於短期內仍會下調約2%至3%。

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