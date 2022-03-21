MALIBU兩房920萬沽 9個月賣平4%

翻查資料，上述單位對上一層C室，面積、間隔相同，去年6月曾以958萬售出，即新成交價比同類戶型9個月前賣平38萬元或約4%；不過，原業主2018年3月以836.7萬元一手購入，帳面仍賺83.3萬元或一成。

太古城高層2房低估價4%易手

中原高級區域營業董事張光耀稱，鰂魚涌太古城新錄智星閣高層D室成交，實用面積502方呎2房戶，以990萬元易手、實呎19,721元。上述單位估價約1031萬元，即成交價比估價低4%；原業主早於1985年以43萬元購入，持貨長達37年，帳面仍賺947萬元或22倍。

離島及新界方面，中原高級資深分區營業經理蔡華航指出，東涌海堤灣畔5座低層E室，實用面積508方呎2房戶，原業主去年7月放盤叫價798萬元，新近以715萬元沽，即累減83萬元或10%、實呎14,075元；屋苑同類2房戶對上低價位於去年2月錄得，當時3座低層D室以668萬元沽出，上述新成交是屋苑2房逾一年來新低；原業主2003年以125萬元買入，帳面仍獲利590萬元或4.7倍。

海堤灣畔2房售715萬 同類逾一年低位

美聯助理區域經理張國成表示，元朗朗屏8號第1座高層H室，實用面積482方呎2房戶，原業主微減6萬元後，以802萬元沽出、實呎16,639元；原業主2016年以599.5萬元一手購入，帳面賺逾202萬元或34%。

至於十大屋苑，中原地產統計，過去2天錄約23宗成交，較上周末8宗急升1.9倍，創10個月的周末新高；美聯則指周末十大屋苑錄約25宗成交，亦創10個月新高。

居屋方面，世紀21物業將軍澳經理魏仕良稱，將軍澳寶明苑寶柏閣高層5室，實用面積212方呎開放式戶，獲區外客以326.8萬元於自由市場購入，實呎15,415元；原業主2007年以自由市場價61萬元購入，帳面賺265萬元或4.4倍。