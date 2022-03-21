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柏傲莊III累積取消交易撲170宗 共涉28億元

【明報專訊】新一波疫情未見紓緩，再有新盤買家取消交易離場。新世界（0017）去年夏天公布因建築質量出現問題，而須拆卸重建的大圍站上蓋柏傲莊III，最新再錄兩宗買家「棄船」個案，累計共錄169宗，而相關取消交易單位涉銷售總額約28億元。

據項目成交紀錄冊顯示，新取消交易單位包括第1A座10樓、18樓A室，同為實用面積991方呎4房間隔，去年成交價2192.9萬及2326.4萬元，相關買家已取消交易，令樓盤本月取消交易個案增至9宗。據統計，柏傲莊III自去年8月迄今已累錄約169宗同類取消交易個案，佔已售單位總數845伙的20%。

維港滙系列過去兩日錄3成交 吸金4867萬

交投方面，新盤市場續以餘貨撐場。綜合市場資訊，3月迄今整體新盤成交約71宗，過去兩日周末錄約12宗成交，比上周末約7宗增加71%，當中信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，過去兩日錄約3宗成交、吸金逾4867萬元，當中維港滙II第5座5樓B室，實用面積490方呎2房戶，成交價1256.2萬元、實呎2.56萬元。

半山捌號一房呎售3.47萬

英皇（0163）旗下已屆現樓的港島摩羅廟街半山捌號，新售出27樓C室，實用面積310方呎1房間隔，成交價1076.25萬元、實呎3.47萬元，為項目兩個月來首宗一手成交。

宏安地產（1243）旗下青衣寮肚路薈藍，過去兩日亦錄約2宗成交，包括以640.8萬元售出7樓A01室，實用面積257方呎1房戶、實呎2.49萬元。

薈藍低層1房近641萬售出

另財政司長陳茂波上月發表財政預算案，公布放寬按揭成數，市場認為1000萬至1200萬元單位將最受惠。碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，早前推出招標的兩房特色戶預計亦可受惠，如H20座5樓A室，實用面積477方呎兩房間隔連天台413方呎，單位擁會所泳池、及吐露港海景。

市場估計，單位招標意向價約1200萬元（呎價約2.51萬元），意味可承做最高八成按揭，首期兩成約240萬元。

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