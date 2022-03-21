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別樹華軒地舖傳減價24%沽

【明報專訊】疫情持續嚴峻下，商舖市場新錄減價成交。市場消息透露，太子道西157號別樹華軒地下單號舖，建築面積約465方呎，原業主叫價5000萬元，新近減價1200萬元或24%後，以3800萬元售出，呎價約81,720元；以原業主2008年購入價2200萬元計，帳面賺1600萬元或73%。舖位現時租予糕點店，月租約8萬元，意味買家可享租金回報率約2.5厘。

港島甲廈空置率9.7% 金鐘有改善

第五波疫情爆發，加上俄烏戰事升級引發環球市場憂慮，港島指標商廈屢錄低呎租成交，帶動區內甲級商廈空置率從高位回落；中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，據該行統計，2月港島整體甲級商廈空置率9.72%，按月跌0.23個百分點，當中以金鐘情况明顯改善，由1月錄約10.63%，下降1.21個百分點至最新約9.42%，同時對比去年同期亦減0.19個百分點。

資料顯示，2月中環甲廈空置率為7.86%，按月下降0.34個百分點；上環及灣仔走勢亦同樣向好，最新數字分別為9.59%、12.92%，均較1月下跌。不過，銅鑼灣為港島5大核心區中，唯一按月空置量錄升幅區域，2月該區空置率7.75%，較1月高0.31個百分點，相信是因銅鑼灣不少商廈屬銀座式商廈，以零售及餐飲為主，而受疫情影響，令部分租客提早退場。

蔡德寶分析，疫情衝擊下，整體經濟前景未明朗，雖然不少業主願意提供租賃優惠或增議價空間吸引租客，但預測整體甲廈空置率短期內仍窄幅上落，待疫情消退才逐步改善。

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