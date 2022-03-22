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銅鑼灣巨舖租值 連跌3年蒸發一半 未反映第五波疫情 學者料難返昔日高峰

【明報專訊】本港新冠疫情肆虐逾兩年，商舖租金仍未止跌，據差餉物業估值署最新資料顯示，多個核心區商舖租值持續下跌，其中銅鑼灣兩巨舖，包括位於渣甸坊京華中心舖，以及羅素街Plaza 2000廣場舖，租值不但連跌3年，前者由2019年度逾億元租值高峰，大幅回落4560萬元或四成半，後者更由高峰蒸發約一半租值。有學者認為，最新租值只反映去年第四季市况，尚未反映今年第五波疫情的影響，加上大眾消費模式因疫情而轉變，商舖租值有機會再跌，並難以回復昔日光輝。

明報記者 甘潔瑩

2010年起本港零售業轉旺，不少國際知名品牌在港高價搶租核心區商舖，其中國際著名內衣品牌Victoria's Secret 2017年9月起以月租700萬元，租用銅鑼灣京華中心約5萬方呎巨舖，據差估署資料顯示，2022/23年度應課差餉租值為5580萬元，較2021/22年度7272萬元下跌23.3%，該舖自2019/20年度租值高峰1.014億元後，連續3個年度下跌，累跌4560萬元或近45%。

前Victoria's Secret舖 較高峰跌4560萬

同區另一個逾1.5萬方呎的巨舖、位於羅素街2至4號Plaza 2000廣場地下至3樓，過去曾由意大利高級品牌PRADA以月租900萬元租用，而該舖在2022/23年度應課差餉租值為3468萬元，較本年度租值4404萬元，按年跌21.3%，亦是連續3個年度錄得下跌，該舖的最高租值在2019/20年度錄得，為7200萬元，即2022/23年度租值較高位回落3732萬元或52%。

蚊型舖租值亦同樣下挫，據差估署最新資料顯示，銅鑼灣景隆街2號地下A2號舖，面積僅約50方呎，曾以呎租5200元成為本港呎租舖王，其新一年度應課差餉租值為60萬元，比2021/22年度的租值99.6萬元跌39.7%，若與2015/16年度租值高峰300萬元比較，跌幅更達80%。

景隆街50呎舖 按年插四成

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，自2015年起，訪港旅客減少，加上消費力亦較以往低，令本港零售業進入寒冬，商舖的價值或租值已橫行，僅國際品牌仍願以高價承租核心區巨舖。近兩年爆疫後零售業更雪上加霜，部分國際品牌甚至退出本港零售市場，商舖租值急速下挫。

莊續稱，疫情改變大眾消費模式，以網上購物佔多，加上最新租值是去年第四季統計，仍未反映今年第五波疫情的影響，預計商舖租值有機會再跌，即使跌幅回穩，但也難重返昔日零售高峰期水平。

[香港地產]

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