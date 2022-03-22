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上水舖租值按年跌不足一成

【明報專訊】本港疫情持續蔓延，令中港通關再三延後，主攻內地自由行旅客的上水藥房，缺乏水貨客支撐下，連帶區內舖位租值亦進一步下跌。曾由龍豐藥房老闆謝少海持有自用的上水新康街98號地舖，新一年度應課差餉租值220.8萬元，比2021/22年度的244.8萬元，按年下跌9.8%，亦是自本年度起連續兩個年度下跌，累計跌幅23.3%。

多個大商場租值按年持平

不過，本報綜合統計，上水區新康街、新豐路一帶的商舖，新一年度應課差餉租值跌幅約在10%內，跌幅相對市區商舖小。

另一方面，主攻名店的大型商場，租值表現明顯較好，十大商場中有4個按年度租值不變，包括銅鑼灣希慎廣場Apple Store巨舖，2021/22年度租值按年跌18.42%至8256萬元後，新一年度租值不變，而尖沙嘴K11 MUSEA、九龍站圓方、中環IFC商場舖位租值亦持平。

部分商場租值則按年跌約6%至16%，如中環置地廣場LV旗艦舖，2022/23年度應課差餉租值為4788萬元，較2021/22年度的5100萬元跌6.1%，跌幅較2021/22年度的25%大幅收窄，而對比2020/21年度的6804萬元，該舖租值連續兩年累跌近三成。

商廈市場方面，市况回暖令租值跌幅收窄，如「收租王」永倫集團在2018年4月以5.3億元、呎價61,844元購入，成為本港最高呎價商廈物業的中環皇后大道中9號一個全層單位，2022/23年度應課差餉租值為676.8萬元，較2021/22年度的712.8萬元跌約5%，租值連跌兩年，最新一年度的租值較前一個年度的跌幅約14.9%，減少逾9個百分點，而物業租值兩年累跌約19%。

[香港地產]

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