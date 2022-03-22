豪宅／馬化騰石澳屋爬頭 膺最貴租值單一洋房

差餉物業估價署資料顯示，上述大浪灣道13號，新一年度應課差餉租值為1281萬元，按年升2.89%，為連續3個年度維持在1245萬元後再現升幅。

事實上，湖北首富梁亮勝持有的淺水灣道89號，多年來一直被指為全港最貴租值單一洋房，但該物業租值在2019/20年度錄得1349萬元的租值高位後，2020/21及2021/22年度連續兩年下跌，租值分別為1301.4萬及1265.4萬元，而2022/23年租值按年無升跌，同為1265.4萬元，全港最貴租值的單一洋房地位被上述馬化騰大浪灣道13號大屋取代。

馬雲Branksome Crest租值10年低

雖然馬化騰大浪灣道大屋租值升至全港新高，不過，「雙馬」另一人馬雲，旗下Branksome Crest頂層一個複式巨宅，2022/23年度應課差餉租值為428.76萬元，較2021/22年度的465.36萬元跌7.86%，並連跌3個年度共18.68%，更為最少10個年度新低。

值得留意的是，部分發展商持有收租的豪宅物業，租值均錄理想升幅，如九倉（0004）山頂11 PLANTATION ROAD，全部7幢洋房新一年度租值均升近12%，當中1號洋房，其租值由2021/22年度的1002萬元上升11.93%，至2022/23年度租值1121.52萬元，該洋房實用面積10,804方呎，去年3月以月租135萬元租出，料為全港最貴月租的單一物業，實用呎租約125元。

[香港地產]