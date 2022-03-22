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MONTARA首宗二手 2房辣稅貨仍賺兩成

【明報專訊】疫情雖然嚴峻，但有業主將持有不足3年的辣稅貨沽出，連使費計後仍賺兩成離場。中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳日出康城MONTARA 2A座低層E室，實用面積561方呎，2房連儲物房，享海景，以953萬元易手，實呎16,988元，為屋苑首宗二手成交；原業主2019年5月749.6萬一手購入，持貨不足3年帳面賺203.4萬元或27%；若連10%額印稅約95.3萬元及使費計後，料實際獲利約150萬元或約兩成。代理指將軍澳區交投加快，本月暫錄122宗二手成交，比上月同期100宗上升22%。

形品．星寓1房近4年實蝕6%

不過，再有單幢樓業主名賺實蝕離場。美聯首席高級營業經理黃永財表示，大角嘴形品．星寓低層K室，實用面積394方呎1房，以705萬易手、實呎17,893元。原業主2018年6月以700萬元買，帳面賺5萬元或約0.7%。若連使費計，料實蝕45萬元或約6%。此外，奧運站維港灣8座低層G室，實用面積457方呎2房，以898萬元沽，實呎19,650元，是屋苑近8個月以來同類新低。不過原業主2005年289萬元購入，帳面仍大幅獲利609萬元或2.1倍。

新盤昨錄約7宗成交，嘉里（0683）已屆現樓的喇沙利道瀚名，昨售出17樓A室、B室，兩伙同屬實用面積1132方呎、3房套房連儲物室間隔，成交價同為3848.8萬元、實呎3.4萬元。瀚名累沽10伙、吸金約4.2億元。

嘉峯匯4伙撻訂重售 最高加價16%

另嘉華（0173）已屆現樓的啟德嘉峯匯錄4宗撻大訂，發展商料沒收逾385萬訂金。單位加價8%至16%，本周五（25日）重售。該4伙於2019年12月至2020年9月售出，實用面積293至451方呎，屬開放式至2房，成交價785萬至1196.4萬元，實呎2.25萬至2.68萬元，均選用建築期付款，買家撻訂料遭沒收樓價10%訂金，共逾385萬元。單位昨加價至956.4萬至1456.4萬元，比原價高8.3%至16.4%，折實812.94萬至1237.94萬元，折實實呎2.5萬至2.71萬元。

[香港地產]

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