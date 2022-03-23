映御入伙後首宗蝕讓 特色戶5年實蝕7%

另外，移民潮持續，市場再錄得移民盤蝕讓個案。美聯高級分區營業經理張靖表示，西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，新錄3座頂層2房戶成交，實用501方呎，以978萬元易手、實呎18,076元。

宇晴軒2房「移民盤」3年半實蝕6％

張氏稱，原業主早已移民離港，並授權父親沽售單位。原業主2018年9月以約980萬元購入，帳面蝕約2萬元0.2％。不過，連同使費計，料原業主需實蝕逾58萬元或約6％離場。

馬鞍山翠擁華庭亦錄額印鬆綁後連使費蝕讓個案，位於3座高層C室，實用819方呎，3房1套房連儲物房間隔，以1000萬元成交、實呎12,210元。中原地產區域營業經理胡耀祖表示，單位起初開價1050萬元放盤，議價後減價50萬元或約5％，上述成交價低市價5％。原業主2019年980萬元購入，持貨3年額印期滿轉手，帳面獲利約20萬元或約2％；若連使費計，料需實蝕逾36.6萬元或4％離場。買家屬用家，受惠於「財爺Plan」，上述買家最高承做九成按揭，首期可低至100萬元。