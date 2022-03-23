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爆疫下1月零動工 13個月再現

【明報專訊】第五波疫情在社區大爆發，確診數字幾何級上升，影響私宅施工進度。屋宇署最新資料顯示，今年1月本港未有任何私人住宅項目動工，對上一次「零動工」是在2020年12月錄得，事隔13個月再錄「零動工」，也是過去21年來，第7次錄得「零動工」的月份。

翻查資料，對上6次出現「零動工」的月份為2005年1月、2009年5月、2013年11月、2016年6月、2020年1月及12月，近3次「零動工」同於疫情較嚴峻時出現，2020年1月是本港首度錄得新冠病毒確診個案，而同年12月由「跳舞群組」引發起第四波疫情，當時疫情反覆而影響建築進度。今年1月再錄「零動工」，主要是Omicron變異病毒在社區開始爆發而錄得。

私人住宅落成量方面，今年1月份全港共有6個項目、共4607伙落成，較去年12月份1762伙急增1.6倍，創近37個月、即逾3年最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年將有不少大型住宅項目將可取得入伙紙，包括天水圍WETLAND SEASONS BAY 1及2期（1612伙）、火炭星凱．堤岸（1335伙）等，連同其他中小型項目，初步估計今年全年落成量可重上2萬伙以上，將挑戰2018年後的4年高位。

新地下高埔村批建3幢16層高住宅

另屋宇署今年1月共批出15份建築圖則，獲批的商住項目中，僅得一個屬屋苑式的發展項目，為新地（0016）元朗下高埔村項目，獲批建3幢16層高的住宅連康樂設施的物業，總樓面約25.08萬方呎，亦是今年1月批出的住宅項目中，較具規模的一個。多個市區重建項目或單幢物業亦獲批則，如恒地（0012）2019年透過強拍統一業權的大角咀道39至35號，獲批建1幢21層高商住物業，總樓面約8.84萬方呎。宏安地產（1243）持有黃大仙飛鳳街31至45號項目，獲批建1幢19層高商住物業，總樓面約9.31萬方呎。

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