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上月居屋登記278宗 逾兩年按月低位

【明報專訊】今年以來，本港的新冠疫情再趨嚴峻，除發展商推售私宅的部署受拖累、影響整體一手新盤市况外，期內居屋成交亦受影響。利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處數據顯示，2月全港錄得278宗居屋二手買賣登記（包括第二市場及自由市場；具體反映1月交投市况），較1月錄404宗，按月減126宗或31%，為25個月來、即2020年1月錄228宗後的逾兩年新低；同期成交總值錄約14.1億元，較1月的21.3億元，按月跌逾7億元或約34%。

成交總值14.1億 按月跌34%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新冠疫情趨嚴峻，確診個案大幅飈升，加上新一批居屋於2月開始接受申請，不少準買家覬覦即將落成的一手居屋，對二手居屋持觀望態度，令二手居屋交投回落。

至於2月份二手居屋單位，平均售價約507.4萬元，按月跌3.9%，若與去年同期比較則下跌5.3%，惟依然不乏矚目成交，如鰂魚涌康山花園4座中低層F室，實用592方呎3房戶，以1000萬元（已補價）易手、實呎16,892元。

與此同時，個別居屋屋苑上月交投量大跌；如屯門兆康苑上月錄5宗成交，按月大跌67%，跌幅最顯著；另天水圍天頌苑為2月最熱賣二手居屋屋苑，錄得8宗登記，與1月持平，期內成交總值為3637.2萬元，按月上升23%。地區方面，港島區期內跌幅顯著，按月減少44%至僅24宗二手居屋登記；而九龍區錄得69宗買賣，按月下跌31%；至於新界區則減少29%至185宗登記。

疫情若受控 4月登記有望重上300宗

陳海潮認為隨着確診個案開始從高峰回落，加上近日美聯儲局加息，本港利率未有即時跟隨上調，對樓市整體衝擊不大，料本月下旬新居屋截止申請後，購買力有望回流，4月買賣登記望重上約300宗水平。

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