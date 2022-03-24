moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

早前沉降停工 Grand YOHO第3期月底復工

【明報專訊】毗鄰港鐵（0066）元朗站、新地（0016）發展的元朗Grand YOHO第3期項目，因沉降問題停工數年，事件有新進展。

政府發言人表示，經考慮多方意見，以及有關註冊建築專業人士建議的緩解措施方案後，有關復工要求已獲接納，已暫停的相關工程將於本月30日復工。

新地：續與政府港鐵溝通 確保安全

新地回應，歡迎政府批准Grand YOHO第3期恢復打樁工程，集團會繼續與相關政府部門及港鐵保持緊密溝通，確保工程符合法例及政府規定，並不會對鐵路服務及公眾安全構成任何影響。

政府發言人表示，安裝於港鐵元朗站附近的兩座高架橋橋墩的沉降監測點，其可接受程度上限為20毫米，有關監測點於2013年9月錄得15至18毫米沉降，雖然幅度沒超逾上限，亦沒有引致該兩座橋墩出現結構問題，但因應出現沉降現象、及港鐵要求，上述私宅項目已於當月暫停相關打樁工程。

港鐵事後向屋宇署提交為受沉降影響的兩座橋墩，進行預防性的加固工程建議，並獲屋宇署接納，而有關工程亦已進行。根據監測紀錄，該兩座橋躉的沉降幅度，已減少到12至13毫米。

負責有關私宅項目的註冊建築專業人士，亦向屋宇署提交打樁工程的修訂圖則，並建議適當的緩解措施，以確保有關建築工程復工後，不會對橋躉及附近鐵路設施結構安全造成影響。

兩座高架橋橋墩已加固

屋宇署亦確認現時有關鐵路設施結構安全，港鐵亦確認復工，不會對鐵路設施結構、鐵路運作構成影響。

此外，機電工程署亦確認港鐵有嚴謹監測措施，繼續確保鐵路運作安全。經詳細考慮後，已接納相關工程可於本月30日復工。

港鐵稱，知悉政府已接納該項目註冊建築專業人士提出的復工申請，當中預設停工指標會維持20毫米，經謹慎審視及評估對鐵路系統的影響後，同意讓工程復工，港鐵公司及相關政府部門會繼續嚴謹監察有關工程。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款