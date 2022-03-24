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大家樂家族成員 1900萬購海富商場舖

【明報專訊】雖然第五波疫情重創舖位市道，但仍然吸引老牌家族入市；大家樂（0341）羅氏家族成員，上月以1900萬元購入金鐘海富中心商場一個舖位，預計可獲租金回報率約2.5厘。

面積363呎 租金回報料2.5厘

上述海富中心商場1樓單號舖，面積363方呎，上月以1900萬元售出，折合呎價約52,341元，買家以通用商舖有限公司（GENERAL SHOP LIMITED）登記，公司董事為大家樂羅氏家族成員、公司執行董事羅名承。物業現由中國人壽（海外）承租，月租4萬元，即業主可享租金回報率約2.5厘。至於舖位原業主為高盛前亞洲區董事總經理李峻愷等於2009年以943萬元買入，持貨約13年帳面獲利957萬元或逾1倍。

葵涌iCITY單位呎售1.03萬 項目新高

另中原（工商舖）工商部區域營業董事何芳表示，金朝陽（0878）旗下葵涌新式工廈iCITY，在疫情下累錄逾百宗成交，近一周內售出6伙，其中一個低層單位，建築面積約422方呎，以呎價約10,353元售出，創項目及葵涌區工廈呎價新高，成交價即約436.9萬元。何續稱，其他成交方面，包括中層09室，建築面積約444方呎，成交價約427.9萬元，呎價約9,637元。

另外，市場有傳跑馬地黃泥涌道59至61號愉華大廈舊樓獲財團以逾4.68億元收購，其中面積約3135方呎舖位部分，收購價傳為1.498億元，呎價約4.7萬元；據悉原業主去年5月以8380萬元買入，持貨8個帳面有機會獲利約6600萬，物業其間升值約78%。

華貴邨車位109萬易手 業主損手9%

車位方面，愛高集團（0328）或有關人士今年1月以200萬元售出鰂魚涌住宅CASA 880一個車位予一名投資者，至本月中，該車位再以248萬元轉售，意味該投資者持貨約兩個月，帳面獲利48萬元或24%。

不過，香港仔華貴邨有車位業主蝕讓離場；華貴邨LG2樓雙號車位本月初以109萬元易手，原業主2017年底以120萬元購入，持貨4年多帳面蝕約11萬元，蝕幅逾9%。

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