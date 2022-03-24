內地擬限樓底不低於3米 睡房廚房設最低面積

【明報專訊】中央近年在內地房地產市場堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，而住宅要住得安心，亦要內櫳佈局合理、屋苑配套齊備，規劃以人為本，內地住房和城鄉建設部近日就《住宅項目規範》（徵求意見稿）向社會公開徵求意見，包括總則、基本規定、居住環境、建築空間、結構安全、室內環境、建築設備等7部分內容，在新建住宅每層高度、睡房廚房最低面積、電梯設置、集中綠地面積、新能源汽車充電設施、無障礙設施等作詳細規定，有關單位和公眾下周一（28日）或以前可提供意見反饋。
其中，在新建住宅建築方面，徵求意見稿要求，層高不應低於3米，睡房、大廳淨高不應低於2.5米，並且應該避免佈置在地下室，否則要採取必要的通風、防潮、排水及安全防護等措施。
此外，睡房使用面積不應小於5平方米，當住宅不設大廳時，睡房使用面積不應小於9平方米；廚房使用面積不應小於3.5平方米。
該意見稿重點規範包括，新建住宅建築兩層或以上，每幢應至少設置一部電梯，其深度及寬度分別不應小於1.4米及1.1米，呼叫按鈕的中心距地面高度應為0.85米至1.1米。
在場地方面，意見稿要求，新區建設項目集中綠地不應小於每人0.5平方米；舊區改建項目集中綠地不應小於每人0.35平方米；集中綠地寬度不應小於8米，當中應設置長者和兒童活動場地。
在配套設施方面，意見稿要求，住宅項目應設置生活垃圾收集點，並應滿足垃圾分類收集需求。配套車位數量應根據當地機動化發展水平、住宅項目所處的區位、用地及公共交通條件綜合確定，並應符合下列規定：應配置新能源汽車充電設施或預留安裝條件；應設無障礙停車位。
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