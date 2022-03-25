翰林峰1房880萬沽 不足4年實蝕15%

登峰‧南岸納米樓6年半實蝕7%

美聯分行營業經理陳嘉樂表示，香港仔登峰．南岸低層F室，實用214方呎，開放式間隔，獲外區上車客以345萬元買入，實呎16,121元。原業主2015年11月以約358萬元購入，帳面蝕讓約13萬元或4%，連使費實蝕約25萬元或約7%‧

此外，一向落後大市的大埔白石角，區內溋玥‧天賦海灣一幢洋房，上月以5600萬元售出，原業主連使費實蝕逾500萬元。資料顯示，上述成交的為溋玥‧天賦海灣單號洋房，實用2824方呎，5房間隔，連1586方呎花園、822方呎平台及465方呎車庫，上月以5600萬元售出，實呎19,830元。原業主2017年5月以5806.5萬元一手購入，帳面蝕206.5萬元，若連同使費計料實蝕超過500萬元或約9%。

康澤2房800萬沽 同類7個月跌價16%

另外，市場不乏低價成交，中原地產區域營業董事林龍南指，北角康澤花園D座高層3室，實用419方呎，2房間隔，原叫價850萬元，最終減50萬元以800萬元易手，實呎19,093元。原業主2013年550萬元買入，持貨約9年，帳面獲利250萬元或45%。資料顯示，同座高層3室，面積、間隔相同，去年8月以950萬元易手，即上述新成交比7個月前同類戶跌價近16%。