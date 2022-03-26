盈翠本月4宗成交全破千萬 首都3房逾千萬沽 疫下屋苑同類新高

明報記者 容婌維

上月底政府公布放寬按保措施後，逾千萬元二手成交隨即增加。中原分行市務經理范德輝表示，放寬按保措施推動換樓鏈，最近青衣區大單位成交增多，指標屋苑盈翠半島本月錄得4宗成交，全是3房單位，成交價介乎1160萬元至1460萬元，其中盈翠半島6座低層G室，實用面積670方呎，3房1套間隔，以1160萬元沽出，實呎17313元。買家為同區換樓客，據悉有意採高成數按揭入市，即首期可低至232萬元，較寬按前所需580萬元大減六成。原業主於2019年2月以1050萬元買入，持貨逾3年，額印鬆綁後易手，帳面獲利110萬元或一成。范又稱，盈翠上月全月亦錄得4宗買賣，惟只有兩宗屬逾千萬元成交。

華景山莊連天台戶1445萬沽

另外，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城首都5座右翼高層A室，實用面積716方呎、3房1套連士多房間隔，以1046萬元易手，創屋苑同類成交價新高，實呎14,609元。原業主2014年4月575萬元購入，持貨約8年，帳面獲利471萬元或約82％。翻查資料，屋苑上一個同類紀錄於去年11月錄得，當時第6座左翼高層A室，實用712方呎、戶型與上述成交相同，以1030萬元成交、實呎14,466元；換言之，新成交將舊紀錄推高16萬元或約2%。

逸瓏灣8兩房額印鬆綁沽

3年升三成

用家主導的荔景半山華景山莊向來交投疏落，今年至今屋苑僅錄4宗二手買賣，但屋苑最新則罕有錄特色戶成交。中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，華景山莊19座頂層連天台戶，實用面積1057方呎，3房1套房加工人套廁間隔，擁1184呎特大天台，以1445萬元易手，實呎13,671元。原業主2015年8月1118萬元買入，持貨逾6年半，帳面獲利327萬元或29%。

大埔白石角半新盤交投暢旺，去年9月才開始入伙的逸瓏灣8，本月已累錄4宗二手成交。中原地產分行經理徐家倫表示，逸瓏灣8第3B座中層D室，實用面積494方呎，2房間隔，最新以850萬元「零議價」易手、實呎17,206元。原業主2019年以約655萬元一手購入，持貨3年額印鬆綁轉手，帳面獲利約195萬或約30%。