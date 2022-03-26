CCL最新報178.72點 逾一年新低

【明報專訊】受新一波疫情打擊，具體反映2月28日至3月6日市况的中原城市領先指數CCL，本周四大整體指數終止2周連升，並再次齊跌，當中CCL最新報178.72點，為53周、即約1年來新低（自去年3月後），按周跌1.12%，而有關數字主要反映放寬按保後首周的樓市情况。值得留意，3月21日政府預告放寬防疫措施，對本港樓市的影響，將於4月中旬公布的CCL中反映。
分區方面，港島CCL Mass報179.70點，為107周即約2年來新低，按周跌3.02%，結束3周連升；九龍CCL Mass報176.18點，按周升1.41%。至於新界，新界西CCL Mass報168.23點，按周跌2.23%，結束2周連升；新界東CCL Mass報193.40點，按周跌0.06%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，CCL短期走勢將持續下挫，有機會跌至176點水平。
不過，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，疫情從高位稍為回落，帶動今明兩天預約睇樓量抽升，50個指標屋苑共錄1175組客戶周末預約睇樓，除按周升10.8%外、並創近12周或今年以來最旺。當中港島8個指標屋苑錄145組客戶預約睇樓，按周升16%；九龍21個指標屋苑錄480組客戶預約睇樓，按周升10.3%；新界21個指標屋苑錄550組客戶預約睇樓，按周升10%。