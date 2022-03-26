CCL最新報178.72點 逾一年新低

【明報專訊】受新一波疫情打擊，具體反映2月28日至3月6日市况的中原城市領先指數CCL，本周四大整體指數終止2周連升，並再次齊跌，當中CCL最新報178.72點，為53周、即約1年來新低（自去年3月後），按周跌1.12%，而有關數字主要反映放寬按保後首周的樓市情况。值得留意，3月21日政府預告放寬防疫措施，對本港樓市的影響，將於4月中旬公布的CCL中反映。