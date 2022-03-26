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嘉峯匯4伙撻訂貨重售 個別貴原價逾一成

【明報專訊】雖然近期樓價回落，但新盤撻訂重售，價錢仍有顯著增幅。嘉華（0173）旗下已屆現樓的啟德嘉峯匯，早前錄得4伙單位撻大訂，合共涉及逾385萬元訂金。該批單位昨全數重新售出，套現約4093萬元，當中新買家為嘉峯匯及同系鄰近的嘉匯業主。

該4伙分佈於1A座同2A座，實用面積介乎293至451方呎，包括2伙2房、1伙1房；1伙開放式戶，原於2019年12月至2020年9月售出，其後買家撻訂。上述4伙新成交價813萬至1267.1萬元，比原價高出3.6%至11%，實呎25,056元至28,095元，共套現4093.1萬元。

一手市場昨沽7伙

另外，長實（1113）旗下已屆現樓的深水埗愛海頌亦錄撻訂，據成交紀錄冊顯示，項目3座3樓B室，於2019年10月以1183.6萬元售出，屬實用面積786方呎的3房戶，買家已取消交易撻大訂，料遭發展商沒收10%訂金涉約118萬元，為本月以來市場上第20宗取消交易個案。

綜合市場資訊，昨日一手市場錄得約7宗成交。九建（0034）將軍澳石角路海茵莊園，售出2座9樓C7室，實用面積280方呎1房戶，成交價651.3萬元、實呎23,261元。海茵莊園本月迄今暫沽3伙，套現約2140萬元。

維港滙I兩房逾1075萬沽

另外，億京大埔白石角海日灣II昨沽出2伙，項目11座12樓F室及8座3樓C室，屬實用面積585方呎2房及1062方呎3房，成交價969.3萬及1488.5萬元，實呎16569元及14,016元。至於信置（0083）及會德豐等的西南九龍長沙灣維港滙I，昨以1075.11萬售出3B座8樓D室，實用面積448方呎2房戶，實呎23,998元。

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