美孚新邨3房低市價3%易手

上車客即睇即買粉嶺花都

另有換樓客見樓市氣氛稍有改善，以555萬購入天水圍嘉湖山莊3房戶。中原地產分行經理林金葆表示，有關單位為樂湖居1座低層C室，實用551方呎，3房間隔，向東南望內園景，原業主早前以600萬元放售，買賣雙方議價後減價45萬元或7.5%、以555萬元成交，實呎10,073元。

林氏稱，同類單位在一年前售價約580萬至585萬元，換樓客見售價下跌至其目標價，隨即拍板入市。原業主2015年10月以408萬元購入單位，持貨逾6年，帳面獲利147萬元，物業升值36%。

另市場亦持續錄減價成交，中原地產區域營業經理林家傑表示，荔枝角美孚新邨新近錄3房戶成交，單位為2期百老匯街33號高層D室，屬實用面積694方呎3房戶，原業主在2021年10月起以990萬元放售，放盤約5個月，近日獲外區用家垂青，雙方議價後以825萬元成交，較最初叫價低165萬元或17%，實呎11,888元，成交價略低於市價3%。原業主1992年4月以218萬元購入，2012年成為遺產貨，物業至今30年，帳面升值607萬元或約2.8倍。

薈藍沽3伙 單日吸金1832萬

另一手市場仍受疫情影響，未有全新項目推售，綜合市場消息，昨日新盤市場售出約10伙，其中宏安地產（1243）旗下青衣寮肚路薈藍售出3伙，單日吸金約1832.2萬元，其中一伙為7樓A17室，實用256方呎，1房間隔望海景，成交價629.8萬元，實呎24,602元。

由信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙II，昨日亦售出一伙，為3A座5樓B單位，實用面積490方呎，成交價1304.1萬元，實呎26,614元。據悉，維港滙I至III本月暫時累積售出14伙，套現逾2億元。

[香港地產]