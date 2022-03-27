moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美孚新邨3房低市價3%易手

【明報專訊】疫情有受控迹象，準買家加快入市步伐，有上車客睇樓逾一年，認為樓價現水平合理，即睇即買圓上車夢。美聯物業聯席區域經理陳梓彬表示，粉嶺花都廣場錄上車客入市個案，單位為3座低層E室，實用面積370方呎，2房間隔，成交價516萬元，實呎13,946元。原業主2016年9月以約385萬元購入單位，持貨逾5年多，帳面賺131萬元，物業升值34%。

上車客即睇即買粉嶺花都

另有換樓客見樓市氣氛稍有改善，以555萬購入天水圍嘉湖山莊3房戶。中原地產分行經理林金葆表示，有關單位為樂湖居1座低層C室，實用551方呎，3房間隔，向東南望內園景，原業主早前以600萬元放售，買賣雙方議價後減價45萬元或7.5%、以555萬元成交，實呎10,073元。

林氏稱，同類單位在一年前售價約580萬至585萬元，換樓客見售價下跌至其目標價，隨即拍板入市。原業主2015年10月以408萬元購入單位，持貨逾6年，帳面獲利147萬元，物業升值36%。

另市場亦持續錄減價成交，中原地產區域營業經理林家傑表示，荔枝角美孚新邨新近錄3房戶成交，單位為2期百老匯街33號高層D室，屬實用面積694方呎3房戶，原業主在2021年10月起以990萬元放售，放盤約5個月，近日獲外區用家垂青，雙方議價後以825萬元成交，較最初叫價低165萬元或17%，實呎11,888元，成交價略低於市價3%。原業主1992年4月以218萬元購入，2012年成為遺產貨，物業至今30年，帳面升值607萬元或約2.8倍。

薈藍沽3伙 單日吸金1832萬

另一手市場仍受疫情影響，未有全新項目推售，綜合市場消息，昨日新盤市場售出約10伙，其中宏安地產（1243）旗下青衣寮肚路薈藍售出3伙，單日吸金約1832.2萬元，其中一伙為7樓A17室，實用256方呎，1房間隔望海景，成交價629.8萬元，實呎24,602元。

由信置（0083）、會德豐等合作發展的長沙灣維港滙II，昨日亦售出一伙，為3A座5樓B單位，實用面積490方呎，成交價1304.1萬元，實呎26,614元。據悉，維港滙I至III本月暫時累積售出14伙，套現逾2億元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款