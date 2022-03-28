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泓景臺交投轉活 呎價月升1.4%

【明報專訊】自特區政府早前公布，擬4月起逐步放寬防疫限聚措施，二手樓市交投稍為轉活，市區大型屋苑反彈程度較快。荔枝角西九四小龍之一的泓景臺，3月份截至24日止，累積錄約8宗二手成交，是自去年11月以來、4個月來的按月成交量新高。

明報記者 陳寶恩

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，泓景臺本月至24日為止，暫時累錄約8宗二手成交，比2月份增加兩宗或33%，為4個月以來的按月成交量新高；屋苑本月平均實價同樣向好，最新見18194元，比上月平均呎價17934元回升1.4%。

泓景臺新近錄得1座中層F室易手，實用477方呎，2房間隔，望市景，原業主今年1月放盤叫價920萬元，累減105萬或11%，以815萬成交、實呎17086元，新買家為外區客，一直有意進駐四小龍，見近日樓價回軟即議價入市自用；原業主2018年12月以720萬元買入，持貨逾3年，帳面賺95萬元或13%。

另外，大角嘴港灣豪庭亦錄成交，香港置業首席聯席董事曾家輝稱，港灣豪庭8座低層G室，3房戶，實用485方呎，原業主以920萬元放盤約4個月後，議價後減價30萬元或3.2%後，以890萬沽出、實呎18351元；原業主2010年4月以376萬元購入，持貨近12年，帳面賺514萬元或逾1.3倍。

港灣豪庭低層3房12年升值1.3倍

不過，市場仍錄得個別二手蝕讓。美聯首席高級營業經理李瑋良稱，元朗映御2座頂層連天台特色戶，實用303方呎開放式設計、連238方呎天台，以515萬售出、實呎16997元；原業主2017年533.6萬一手購入，5年間帳面蝕18.6萬元或約3.5%，如連使費計料實蝕近40萬元或約7％，屬屋苑入伙以來首宗二手蝕讓個案。

美聯物業高級分區營業經理蘇順華表示，青衣居屋青華苑B座高層8室，實用363方呎1房戶，望山景，原業主移民要賣樓，去年6月起叫價470萬於自由市價放盤，減價35萬元或逾7％，以435萬元（已補價）易手，實呎11983元；原業主2018年11月以455萬連地價購入，帳面蝕20萬元或約4％，連使費料實蝕逾42.5萬元或近一成離場。

MALIBU兩房920萬沽 較同類9個月前平4%

半新盤方面，香港置業首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳日出康城MALIBU第2A座高層C室，實用454方呎2房戶，原業主去年11月叫價999萬元放盤，近日以920萬售出、實呎20264元，即累減79萬或8%。單位對上一層C室，面積、間隔相同，去年6月以958萬售出，即新成交價比同類戶型9個月前，賣平38萬元或約4%；原業主2018年3月以836.7萬一手購入，持貨4年，帳面仍賺83.3萬元或一成。

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