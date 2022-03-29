將軍澳一周增近百成交 全月破200宗 荃灣元朗千萬元成交 本月大增七成

明報記者 容婌維

將軍澳區本月累計錄得228宗二手成交，較上月全月約187宗增加約兩成；而228宗成交個案中，逾千萬元的成交佔45宗，比例約20%，與上月約44宗相若。

利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，疫情開始見頂，買家加快入市決定，將軍澳區過去兩日連錄約46宗成交，包括安寧花園最新錄得的5座中層E室成交，屬實用583方呎3房單位，以685萬元已補價成交，實呎11,750元。該單位原業主1990年以約46萬元向房屋署未補價購入，及後於2009年自行補地價，持貨32年，料是次成交獲利甚豐。

荃灣過去一周20宗 按周大增逾倍

荃灣過去一周亦連錄20宗成交，較前一周約9宗大增1.2倍。本月截至昨日，該區二手交投已破錄111宗，其中逾千萬元的成交佔27宗，比例約24％，宗數較2月份16宗升近七成。

中原地產副區域營業經理黃一鋒表示，以逾千萬元單位供應為主的荃灣指標屋苑萬景峯，本月累計錄得8宗成交，較2月全月的1宗大增7倍。黃續表示，萬景峯6座低層F室，實用面積508方呎，2房間隔，以1030萬元易手，實呎20,276元。該單位原業主2011年1月460萬元購入，持貨約11年，帳面獲利570萬元或1.2倍。

尚悅2房610萬沽 4年實蝕10萬

元朗區二手交投亦打破百宗大關。美聯助理聯席董事鄧涇渭表示，元朗本月截至昨日錄得約111宗二手成交，較上月全月約77宗增逾四成，當中亦不乏逾千萬元的成交，共佔7宗，較上月的4宗增逾七成。

元朗區內本月最暢旺屋苑為尚悅，累計錄得約13宗成交，惟個別業主仍需蝕使費離場。有關成交為尚悅第1座低層H室，實用424方呎，屬2房間隔，最近以610萬元售出，實呎14,387元。該單位原業主2018年3月以590萬元購入，持貨約4年，帳面僅獲利20萬元或3%，若連使費計，料實蝕約10萬元或1.7%。

影岸．紅相連戶2480萬易手罕見

疫市下樓價一直受壓的東涌，過去周末兩日卻連錄10宗二手成交。中原分行高級資深分區營業經理曾顯業表示，東涌本月累計錄得最少約48宗成交，較上月全月增加23%，料全月成交量有望打破今年1月的52宗水平。

曾續表示，東涌影岸．紅錄得罕見相連戶成交，單位位於A座極高層C室，實用面積1562方呎，屬原裝相連單位，4房雙套房連儲物房及工人房間隔，並享機場海景，最近以2480萬元沽出，實呎15,877元。該單位原業主2012年以1568萬元購入，持貨約10年，帳面獲利912萬元或約58%。