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山頂道8號呎租211元 冠全港分層

【明報專訊】疫情稍緩和下，港島超級豪宅錄得大額租賃成交。利嘉閣地產營業董事施文欣表示，山頂道8號A2座頂層特色戶，新近以75萬元租出，呎租見211元，料創全港分層呎租新高。據悉，新租客為一名華僑。

上述單位實用3555方呎，連1375方呎天台及32方呎平台，附兩個車位，4房3套連工人套間隔，天台設私人泳池，外望全維港海景，日前以75萬元獲承租，實用呎租211元，料創全港分層呎租新高。翻查資料，上述單位於2016年9月以1.316億元一手售出，發展商為資本策略（0497）及豐泰地產，不過成交紀錄冊顯示，單位業主屬發展商相關人士。施又補充，項目近月連錄兩宗大額租務成交，早前一宗實用呎租亦達117元水平。

另外，美聯高級分區營業經理楊家俊稱，薄扶林貝沙灣二期南岸1座中層B室，實用面積900方呎，2房套房連儲物房，以月租4.35萬元獲承租，實用呎租48.3元。翻查資料，同座另一伙中層B室，面積、間隔一樣，本月初以4.2萬元租，新成交比同類單位高約3.5%。業主2016年5月1638萬元購入，租金回報約3.2厘。

啟德1號1房1.5萬租 同類月升3%

另外，香港置業高級區域董事胡耀才稱，啟德1號5座中層C室，實用375方呎，1房間隔，業主以1.58萬元放租一個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價800元，以1.5萬元租出，實用呎租約40元。屋苑同座高層H室，面積、間隔一樣，上月底以1.45萬租出，實用呎租39元，新成交貴上月同類約3.4%。業主2017年8月659.9萬元購入，租金回報約2.7厘。

指標屋苑亦錄租賃成交，荔枝角美孚新邨三期百老匯街68號低層C室，實用848方呎，3房間隔。業主以2.1萬元放租5天，獲外區客以1.88萬元承租，實用呎租22.2元，屬市價水平。業主2007年7月以386.8萬元購入，租金回報約5.8厘。

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