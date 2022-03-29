moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

新地逾16億購YOHO Hub A期商場

【明報專訊】作為元朗大地主的新地（0016），近年積極擴展區內項目，該集團去年已率先開售港鐵元朗站The YOHO Hub，近日集團再以逾16億元收購The YOHO Hub A期商場部分，令集團在元朗站一帶所持商場樓面增至逾120萬方呎。

資料顯示，上述The YOHO Hub A期商場部分，早前以逾16.29億元由成協有限公司購入，公司董事包括新地高層雷霆、董子豪、黃植榮。據悉，上述商場名為YOHO MIX，總樓面約10.7萬方呎，預計明年落成。物業原由元朗物業發展有限公司持有。資料顯示，整個元朗站發展為西鐵項目，新地於2015年以高價93.2億元勇奪項目發展權。

IWG承租太古8QRE全幢 料7月開幕

另外，疫情下共享工作空間IWG接連租用大樓面寫字樓，該公司表示，最新承租太古地產（1972）皇后大道東8號8QRE全幢18層寫字樓，項目鄰近太古廣場3期、星域軒，附近亦有灣仔警察總部等，涉及6.48萬方呎，預計今年7月開幕，項目將提供逾900個辦公位置及70間私人辦公室，同時預留5層空間作企業專屬套間。

除了服務式辦公室，其中兩層更將改造成格局開揚的「商務俱樂部」，供會員作流動辦公和非正式會議之用，IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，位於8QRE的新Spaces中心是品牌於香港第七個據點，集團過去一年以Spaces及Signature品牌於香港加速擴展，為本地網絡增添16.32萬方呎樓面。

市場消息稱，銅鑼灣羅素街麗園大廈地下B6號舖，建築面積約350方呎，由口罩店以約10萬元短租，呎租約286元。資料顯示，該舖2013年曾由首飾品牌Folli Follie以月租90萬元租用，經數年轉換租客後，2020年先後由化妝品開倉店及口罩店以10萬元及8萬元短租，去年一度由食品店以月租20萬元長租，現短租租金與兩年前相若。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款