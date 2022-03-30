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御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽

【明報專訊】二手市况近日稍好轉，凶宅同層單位亦獲承接。美聯高級營業經理余慶麟表示，西九龍御金．國峯新錄7座低層單位，實用322方呎開放式戶，新近以550萬元成交，實呎17,081元，成交價較市價約615萬元低逾一成；原業主2012年以525萬元一手購入，連使費計料僅賺約3萬元。

余透露，個別銀行仍能為單位估價，以及願意為較有收入保證的買家提供按揭，上述單位估值約550萬元，據悉新買家屬用家，見單位能承做按揭，加上較市價有折讓，決定入市。

翻查資料，御金．國峯於2017年發生一宗涉婚變命案，一對居於第7座的夫婦爭執，男方以刀傷妻子後，將其扔下樓再跳樓自殺，分別跌在兩個低層毗鄰單位的平台死亡；上述成交單位則屬該兩個凶宅的同層戶。

薈朗凶宅同層1房低市價兩成沽

另馬鞍山薈朗亦新錄凶宅同層戶成交；中原副分區營業經理陳鴻霆稱，薈朗1座中層實用面積293方呎1房戶，新近以450萬元易手、實呎15,358元，較市價低約兩成，據悉該單位同層單位於2019年發生命案；原業主2016年以約432.4萬元購入，若連使費料平手離場。

大圍新錄一宗串燒成交，中原分區營業經理侯惠良表示，有業主先沽出金獅花園2期D座低層07室、實用面積336方呎2房戶，成交價528萬元、實呎15,714元，5年帳面賺90萬元；隨即再購入同區翠景花園2座高層H室，實用面積707方呎3房戶，成交價1100萬元、實呎15,559元。

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