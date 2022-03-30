2月官方樓指跌幅 逾3年最大

指數13月新低 較去年高位挫4%

差估署公布，2月私宅售價指數為382.1點，除按月跌2.08%外，較去年9月歷史高位398.1點更累跌4.02%，而2月指數為去年1月後的13個月新低；總結今年首兩個月，樓價指數累跌2.95%。

若以單位面積劃分，實用面積1076至1721方呎D類豪宅單位指數為313.7點，按月跌3.68%，為跌幅最大單位類型；實用面積431方呎以下A類細單位指數報421.3點，按月跌2.7%。

另外，實用面積1722方呎或以上E類大型單位，指數為284.8點，按月跌2.67%，上述3類單位跌幅均跑輸大市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月差估署樓價指數反映新春傳統淡季市况，當時正是第五波疫情醞釀期，成交低迷，而3月仍為疫情高峰期，物業市場及經濟活動幾近停頓，料下月公布的3月樓價指數會進一步下調。

分析：樓市小陽春初步形成

不過，陳認為政府擬於4月20日後放寬限聚令後，近日多區睇樓量逐步回復至第五波疫情前水平，部分甚至有排隊睇樓現象，業主亦開始收窄議價空間，以成交量升幅推算，相信樓市小陽春已初步形成。

萊坊董事王兆麒亦稱，如疫情在未來數周受控，次季稍後時間成交價量將回升，今年樓價有望升3%至5%。

差估署亦公布今年2月私宅租金指數報181.9點，按月升0.5%，終止4連跌。