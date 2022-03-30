施羅德多元化投資港物業

購入物業後翻新 增值吸人流

李世文透露，基金現時在港持有6個項目，包括寫字樓、工廈、民生商場、共居空間等，購入物業後，會為物業翻新、增值及加入ESG（環境、社會和企業管治）元素等，提升物業價值；舉例說，北角和富商場屬民生商場，購入後優化商場，將空間重新配置，並注入教育元素提升人流，出租率亦因而上升。

事實上，施羅德資本房地產，與BentallGreenOak去年斥資26億元，收購荃灣有線電視大樓，以及One Midtown的工業物業及停車位；李世文表示，購入物業後翻新及注入ESG元素，令部分租金錄得明顯增長，目前出租率亦逾90%。

旗下荃灣工廈出租率逾九成

展望本港投資市場前景，他指去年疫情受控，聖誕節消費力強勁，若沒爆發第五波疫情，相信本港經濟已反彈；對基金而言，美國加快加息步伐，或些微影響投資策略，但長遠而言影響不大，而本港物業供不應求，更具投資價值。

另城規會最新再收到活化工廈申請；據城規會文件顯示，元朗東頭工業區宏業東街8號晉美工業大廈的業主，新近向城規會擬議略為放寬地積比率限制，計劃由原先5倍地積比率，申請放寬20%至6倍，將現時3層高工廈，重建為一幢11層高商廈，當中1至10樓作辦公室用途，地下設商店及機房，總樓面約8.84萬方呎。

另資料顯示，元朗唐人新村毗鄰馬寶花園一幅地皮，佔地約2.05萬方呎，本月中以3308萬元售出，地皮所在位置屬住宅 （ 乙類 ）用途，估計補地價後可以地積比1倍發展，登記買家為衡泰地產有限公司。