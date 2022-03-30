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四大核心區商舖空置率11% 一年新高

【明報專訊】受第五波疫情拖累，四大核心區舖位空置率再升，至3月底舖位空置率11%，為近一年新高；美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪表示，中環、銅鑼灣、尖沙嘴、旺角，3月共錄829個「吉舖」，對比1月疫情較輕微時增加82個或逾一成，街舖空置率兩個月內由9.9%增至11%，是去年第一季後最高。

此外，首季四大核心區中，有至少一成商舖暫時停業，其中中環達17.1%；美聯旺舖董事梁國文稱，未來半年四大核心區街舖空置率料維持在10.5%至11.5%，如酒吧、美容院、娛樂場等商舖未能如期重開，未來兩個月料出現倒閉潮。

美聯工商舖去年扭虧

另美聯工商舖（0459）公布，2021年全年該公司收益逾5.41億元，按年增58%，期內權益持有人應佔溢利為4983.9萬元，轉虧為盈，2020年度為虧損727.5萬元，另建議公司改名為鋑聯控股有限公司（Legend Upstar Holdings Limited）。

另資料顯示，大埔北盛街翠河花園一個舖位，面積約6000方呎，本月中以5300萬元易手，呎價約8833元，原業主為基督教銘恩堂聯會有限公司，2016年底以4195萬元入市，帳面獲利1105萬元或26%，新買家為現租用上址的驕陽護老院之營運商。

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