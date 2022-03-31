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十大屋苑本月逼230宗 8個月新高 超上月逾五成 美孚康怡交投升兩倍

【明報專訊】第五波疫情仍未完全受控，但上周一政府公布4月21日起陸續縮減社交距離限制後，二手交投開始急增，十大屋苑本月至昨日已逼近230宗，除較上月約152宗大升逾五成外，亦是半年來首度按月破200宗的月份，創自去年7月錄330宗後、8個月以來新高。值得留意，本月229宗成交中，最少有逾百宗自上周一後錄得，佔總成交量近四成半。部分屋苑本月交投倍升，其中荔枝角美孚新邨、鰂魚涌康怡花園、天水圍嘉湖山莊及將軍澳新都城等，按月升幅約由1.2至2.4倍不等。

明報記者 容婌維

業界預計，十大屋苑下月成交量有機會突破300宗大關。事實上，本月初本港仍連日新增逾萬宗確診，加上美國醞釀加息，市場觀望氣氛濃厚。直至上周一政府宣布將於下月下旬逐步放寬社交距離措施，買家又見港息未有跟隨美息上升後，二手交投才見反彈。本報統計，十大屋苑本月229宗成交中，有約102宗於3月21日後錄得，佔總成交近四成半。以本月錄42宗成交、交投量按月增加近1.5倍的嘉湖山莊為例，自上周一至近日已錄得約18宗成交，佔屋苑總成交逾四成。

上周一公布削社交限制後錄百宗成交

Omicron疫情自2月起持續升溫，幾乎冰封樓市交投，十大屋苑上月僅錄約152宗成交，見2020年爆疫以來按月新低。隨着疫情轉趨穩定，多個屋苑本月交投反彈兼倍增，當中以美孚新邨成交量升幅最顯著。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月累錄31宗成交，不但較上月全月僅9宗大增逾2.4倍，更創去年7月後新高，而本月平均實呎12,715元，較上月下跌約2％。吳稱，屋苑第六期蘭秀道46號最新錄高層G室，實用559方呎，2房間隔，以700萬元易手、實呎12,522元。原業主早於1993年7月以約208萬元購入，持貨約29年，帳面獲利492萬元或約2.4倍。

業界料下月十大屋苑或逾300宗

康怡花園本月錄17宗成交，較2月僅錄5宗成交大增2.4倍，本月平均實呎16,768元，較2月微升0.6％。中原地產區域營業經理袁廣達表示，近日股市及疫情均回穩，客人入市信心增加，加上有政府放寬按保支持下，帶動本月交投增加。屋苑最新錄E座高層3室成交，實用面積524方呎，2房間隔，以865萬元易手，實呎16,508元。原業主2013年4月600萬元買入，帳面獲利265萬元或44%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑大多逾30年樓齡，不少業主在早年以低價購入單位，較願意減價沽貨、劈價幅度亦較大，吸引買家入市，加上本月未有新盤搶客，令十大屋苑成交量於短時間內反彈。他預計，下月全月有望超過300宗成交。

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