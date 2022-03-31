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維景灣畔2房辣稅貨 業主兩年實蝕17％

【明報專訊】雖然市况好轉，但仍有業主不惜連辣稅蝕讓套現。市場消息稱將軍澳維景灣畔2座高層E室，實用516方呎，2房間隔、望海景，以938萬元易手、實呎18,178元。原業主2019年10月約948萬元購入，持貨僅兩年多帳蝕約10萬元或約1％。由於原業主持貨不足3年，需付樓價10％額外印花稅、涉約93.8萬元，再連同其他使費，料原業主需實蝕逾158萬元或約17％離場。

譽‧港灣「移民盤」低市價3%沽

另外，有業主豪花百萬元裝修新居後決定移民，蝕使費沽售自住僅3年物業。中原地產副區域營業經理楊詠滔表示，新蒲崗譽‧港灣新錄6座高層B室，實用834方呎，3房1套連工人套房、望維港煙花海景。據悉，原業主計劃移民而放盤，以1680萬元易手，較市價低約3％，實呎20,144元。原業主2019年1680萬元購入，及後花約100萬元裝修，持貨約3年一直自住，現轉手帳面平手離場；但若連同成交使費及上述裝修費計，估計原業主3年需實蝕逾196萬元或約12％。

有人決定移民，亦有港人由海外回流香港置業退休。中原地產區域營業經理譚秀琼稱，元朗錦綉花園本月已錄20宗成交，其中紫荊西路單號屋，實用1035方呎，3房間隔、附連2550方呎花園，以1750萬元易手、實呎16,908元。 原業主1998年12月468萬元購入，帳面獲利約1282萬元或2.7倍，新買家為回流返港的退休人士。

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